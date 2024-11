1/4 Mick Schumacher a couru pendant deux saisons en Formule 1. Photo: Lukas Gorys

Le 29 décembre marquera le onzième anniversaire du tragique accident de ski de la légende de la F1 Michael Schumacher (55 ans). Depuis, l'Allemand n'a plus jamais été vu en public, la famille le protège fortement et s'est abstenue de donner des interviews et de faire des déclarations sur son état de santé.

A l'occasion de la parution du livre «Inside Mercedes F1», Mick, le fils de Michael Schumacher, s'est entretenu avec l'auteur Matt Whyman sur sa relation avec son père. «Mon père a toujours été favorable à ce que j'essaie tout. Mais ce que j'ai toujours voulu, c'est faire de la course, parce que c'est ce qui m'amusait le plus», raconte le jeune homme de 25 ans.

Il a commencé à faire du karting à l'âge de trois ans, a fait de la plongée sous-marine pour la première fois à six ans et s'est essayé au parachutisme à dix ans. «J'étais un enfant très agité! Ma devise était: tout ce que mon père fait, je le fais aussi!»

«Tu préfères aller jouer au foot?»

Pour cela, Mick a toujours pu compter sur les conseils et le soutien du septuple champion du monde. «Une fois, lors d'une course de karting, j'ai freiné très tard dans un virage, ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit: 'Oui, mais tu aurais dû freiner comme ça à chaque virage!'»

La légende de la Formule 1 a toujours montré à son fils ce qu'il fallait faire pour pouvoir un jour courir dans la plus haute catégorie du sport automobile. Il me demandait toujours: «Tu préfères aller jouer au foot avec tes amis? Si oui, alors nous n'avons pas besoin de faire tout cela», raconte Mick en évoquant les moments où son père intervenait dès qu'il avait l'impression que son fils ne prenait pas la course suffisamment au sérieux. «C'est comme ça que je me suis amélioré».

«A partir de là, j'ai dû voler de mes propres ailes»

Mais peu avant que les choses ne deviennent enfin plus sérieuses pour Mick Schumacher dans le sport automobile, son père a été victime d'un accident. Après des années de conseils et d'astuces de son père, Mick s'est retrouvé livré à lui-même. «L'année qui a suivi l'accident, j'ai commencé à courir en catégorie Formule, et à partir de là, j'ai dû voler de mes propres ailes».

«J'ai toujours été très résistant», dit Mick à ce propos, en évoquant les revers qu'il a connus sur le chemin de la Formule 1. «Jusqu'à présent, j'ai surmonté tous les obstacles douloureux».

Mick Schumacher a réussi à entrer en Formule 1 en 2021, mais a été écarté fin 2022. Dernièrement, il a nourri l'espoir de décrocher le dernier cockpit libre chez Sauber - qui a été attribué la semaine dernière au Brésilien Gabriel Bortoletto.