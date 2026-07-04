Aucun pilote de Formule 1 n'a marqué plus de points que Lewis Hamilton en Europe cette saison. Le pilote Ferrari va-t-il encore s'imposer samedi à Silverstone?

Quel phénomène, ce Sir Lewis Hamilton! Lors de l'unique séance d'essais libres puis des qualifications sprint, le Britannique de 41 ans a rappelé qu'il fallait toujours compter sur lui. Au volant de sa Ferrari, il a dominé à deux reprises Kimi Antonelli (19 ans), actuel leader du championnat du monde et de 22 ans son cadet.

Le décor de cet exploit n'a rien d'un hasard: Silverstone. Le circuit où le septuple champion du monde est chez lui. Il y a remporté neuf Grands Prix et y est monté à 14 reprises sur le podium.

Silverstone lui réussit toujours

L'an dernier déjà, Lewis Hamilton était passé tout près d'un nouveau podium sur les 5,891 kilomètres du tracé britannique. Il n'avait finalement été privé de la troisième place que dans les derniers mètres par Nico Hülkenberg. L'Allemand avait alors signé, à 38 ans, son tout premier podium en Formule 1 après... 238 départs.

Que peut-on attendre de Lewis Hamilton ce week-end? Les tifosi ont de quoi rêver. En 2025, il avait déjà créé la surprise en remportant la course sprint de Shanghai au volant de sa Ferrari. Un nouvel exploit est-il envisageable?

Le meilleur pilote des manches européennes

Les chiffres parlent en sa faveur. Sur les trois Grands Prix européens disputés jusqu'ici cette saison, Lewis Hamilton est le pilote qui a inscrit le plus de points (53), devant George Russell (43) et Kimi Antonelli (40).

Les qualifications sprint ont par ailleurs confirmé la hiérarchie aperçue une semaine plus tôt en Autriche. Aston Martin, Cadillac et Haas ont été éliminées dès la première partie de séance. Puis Audi, Alpine et Williams ont quitté la scène lors de la SQ2.

Résultat: les cinq écuries de pointe étaient une nouvelle fois au rendez-vous de la SQ3, accompagnées du seul outsider, Racing Bulls. Son directeur général, Peter Bayer, résume parfaitement la situation: «Nous récupérons tout ce que les quatre grandes équipes laissent derrière elles. Nous sommes les vautours de la Formule 1.»

Comme à Spielberg, Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren et Racing Bulls se sont partagé tous les points disponibles.

Audi toujours dans le dur

La frustration est grande chez Audi. Gabriel Bortoleto n'a signé que le 12e temps, juste devant son équipier Nico Hülkenberg (13e). En Autriche, le Brésilien résumait déjà le problème: «Avec un peu plus d'appui à l'arrière, nous aurions déjà marqué plusieurs points supplémentaires.» Depuis le début de la saison à Melbourne, l'écurie d'Hinwil n'a inscrit que deux petits points.

Un duel à trois en vue

Le sprint de samedi (13 heures, heure suisse) promet un affrontement entre Lewis Hamilton, Kimi Antonelli et Max Verstappen. Le Néerlandais avait remporté à Silverstone, en 2021, la toute première course sprint de sa carrière. Depuis, «Super Max» en a ajouté douze autres à son palmarès.

Chez Audi, en revanche, les ambitions sont beaucoup plus modestes. Une huitième place, synonyme d'un point, relèverait déjà de l'exploit. Depuis l'introduction du format sprint, l'équipe d'Hinwil ne s'est réjouie qu'une seule fois: grâce à la septième place de Valtteri Bottas à Imola, en 2022.

Enfin, Silverstone rappelle forcément un autre souvenir. En 2021, Lewis Hamilton et Max Verstappen s'étaient violemment accrochés dès le premier tour du Grand Prix alors qu'ils occupaient la première ligne. Le pilote Red Bull avait terminé sa course dans les barrières avant d'être brièvement hospitalisé, tandis que le Britannique s'était imposé malgré une pénalité de dix secondes. Les deux hommes ne se sont plus parlé pendant des mois. Aujourd'hui, leur relation est au moins redevenue respectueuse.



