Comment Eddie Jordan a volé la victoire à Sauber en 1998

Le Grand Prix de Spa 1998 est entré dans les livres d'histoire. Accident au départ avec 13 voitures, carambolage sous la pluie entre David Coulthard et Michael Schumacher. Et à la fin, Eddie Jordan qui a célébré un doublé devant Sauber.

Tel est le souvenir d'une journée mémorable, il y a 27 ans. Il faut maintenant se souvenir d'Eddie Jordan, le chef d'équipe de l'époque. Il est décédé dix jours avant son 77e anniversaire dans sa nouvelle résidence du Cap. Le Britannique a perdu le combat qu'il menait depuis des mois contre un cancer de la vessie et de la prostate.

Eddie Jordan faisait partie des personnages les plus brillants du monde de la Formule 1. Chez les bolides jaunes de Benson&Hedges, il était «l'inventeur» des pit-bulls. Il voulait devenir prêtre et est devenu employé de banque à Dublin. En tant que pilote de course amateur, il s'est vite rendu compte qu'il devrait acheter sa propre écurie.

En 1991, il a commencé sa carrière en tant que patron et en 2005, il a cédé l'écurie à Colin Kolles. Après Midland et Spyker, le propriétaire a changé pour Force India – et aujourd'hui, l'écurie est connue sous le nom d'Aston Martin.

Jordan admirait Sauber

Le super cerveau Adrian Newey y travaille désormais et l'accord avait été conclu par son manager… Eddie Jordan. C'était un roublard devant l'Éternel et il veillait à ce que ses cheveux (pas tout à fait les siens) ne soient pas emportés par le vent.

En 1998, Eddie Jordan était le plus grand adversaire de Peter Sauber. Il y a deux ans, à Monte-Carlo, Eddie m'a dit: «J'ai toujours admiré Peter comme un gentleman qui, d'une certaine manière, ne convenait pas à ce sport. Et je ne comprends toujours pas aujourd'hui pourquoi il a vendu ou donné une partie de son équipe à une femme! Cela ne m'aurait jamais traversé l'esprit.»

Guerre pour la première victoire

À Spa en 1998, la relation respectueuse s'est presque transformée en guerre. Eddie Jordan et Peter Sauber (arrivé sur le circuit deux ans plus tard que l'Irlandais) n'avaient encore jamais gagné une course. Mais ce 30 août, ces deux équipes se sont soudain retrouvées au centre de l'attention.

En effet, après le crash de la décennie, sept des 22 voitures ne pouvaient plus prendre le départ – dont la Sauber de Johnny Herbert. Et lorsque David Coulthard dans la McLaren a freiné trop tôt devant Michael Schumacher dans la Ferrari, l'Allemand n'avait plus de roue à l'avant droit après le choc. Et il voulait s'en prendre à l'Écossais.

Ron Dennis a aidé Eddie Jordan

La course s'est alors transformée en un duel Jordan (avec Damon Hill et Ralf Schumacher) contre Sauber (Jean Alesi). Le Français était le favori, attaquant le duo. Jusqu'à ce qu'un «arbitre» intervienne soudainement: David Coulthard.

Bien que l'Écossais ait accusé un retard de cinq tours sur le circuit de 7 km, le chef d'équipe Ron Dennis a fait réparer la McLaren cassée et l'a remise en course. Avec la mission claire d'assurer la première victoire britannique de son ami Eddie Jordan. David Coulthard a attendu le trio de tête et s'est placé devant Alesi. Aux stands, l'équipe de Hinwil se déchaînait, Jean Alesi abandonnait la lutte et finissait troisième à sept secondes du duo d'Eddie Jordan.