Lewis Hamilton a fui les médias après la course. Photo: Lukas Gorys

Roger Benoit

Battu pour moins d'une seconde! Max Verstappen était-il fâché? La réponse est non. «Je peux vivre avec ce résultat. La McLaren est toujours un peu plus rapide que ma voiture. Cela devrait donc rester serré», a déclaré en riant le quadruple champion du monde, lequel s'est envolé à l'autre bout du monde dans son nouveau jet Falcon X8 à 45 millions de dollars.

452'055 fans - un record

Max Verstappen a donc été chassé pour la première fois de son trône de leader du championnat du monde après 1029 jours au sommet! Qui peut aujourd'hui savoir combien de temps Lando Norris, désormais quintuple vainqueur de GP, occupera cette place au soleil?

Alors que Max Verstappen sera encore en 2025 l'unique tête d'affiche de Red Bull-Honda (Liam Lawson a eu un accident), les frictions ne devraient pas tarder chez McLaren-Mercedes. Car le partenaire de Lando Norris, Oscar Piastri, a montré devant son public (452'055 fans au total sur quatre jours!) qu'il était aussi rapide que le Britannique.

Lewis Hamilton seulement dixième

La grande déception de ce dimanche est venue de Ferrari et du duo composé de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc. Les deux hommes sont partis de la quatrième ligne et n'ont eu aucune chance lors de la course, car la stratégie d'équipe n'était pas la bonne au vu des conditions météo changeantes. Le chef Frédéric Vasseur l'admet: «Heureusement, nous pourrons bientôt faire mieux en Chine. Les erreurs en dehors de la piste sont vite sanctionnées».

Comme les conditions changeaient brusquement, le peloton, réduit à 17 voitures, errait la plupart du temps sans défense, passant souvent au mauvais moment des intermédiaires verts aux slicks et inversement.

Isaac Hadjar (Racing Bulls) est sorti dès le tour de chauffe, le héros local Jack Doohan (Alpine) a eu un accident dans le premier tour, Carlos Sainz (Williams) a fait une erreur peu après.

Haas a joué au poker - et a failli tout perdre

Plus tard, Fernando Alonso, Liam Lawson et Gabriel Bortoleto ont également perdu toute chance de marquer des points sur la piste mouillée. Il ne restait donc plus que 14 voitures à l'arrivée. Avec le duo Haas-Ferrari Esteban Ocon et Oliver Bearman.

Mais l'équipe américaine peut se mordre les doigts. A une vingtaine de tours de la fin, alors que leurs adversaires étaient tous passés en pneus secs, Esteban Ocon et Oliver Bearman ont continué à rouler sur des gommes ntermédiaires.

Mais Haas a soudain eu peur de son propre coup de poker - et est passée elle aussi aux gommes sèches après 40 tours. Et que s'est-il passé? Peu après, alors que le Grand Prix était neutralisé pour la troisième fois, tout le peloton a dû changer de pneus... et Haas aussi. Coup de poker raté!

Kimi Antonelli récupère la 4e place

C'est certainement Mercedes qui a créé la bonne surprise en se classant troisième (George Russell) et quatrième (Kimi Antonelli). Le patron Toto Wolff était ravi: «Nous avons une super équipe, sur et en dehors de la piste. George est un excellent leader et Kimi un apprenti qui est déjà très mûr. Quand un jeune pilote passe de la 16e place sur la grille à la 4e dans ces conditions, on n'a pas à s'inquiéter pour son avenir!»

Mercedes a dans les faits récupéré la quatrième place grâce à un recours. En effet, à l'arrivée, Kimi Antonelli avait initialement été placé derrière Alexander Albon (Williams) en raison d'une pénalité de cinq secondes. La raison invoquée: une sortie de piste dangereuse après un arrêt au stand. Mais Mercedes a pu apporter la preuve du contraire et Kimi Antonelli grimper à la quatrième place.