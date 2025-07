Nico Hülkenberg est la superstar des deux dernières courses de Formule 1. À Spielberg et Silverstone, il a marqué 17 points au championnat du monde depuis la dernière place sur la grille de départ pour Sauber. Et il a déclenché une euphorie mondiale.

Max Verstappen (g.) et Fernando Alonso (d.) ne tarissent pas d'éloges sur Nico Hülkenberg (m.) après sa sensation à Silverstone. Photo: Lukas Gorys

Roger Benoit

«Il me faudra sans doute quelques jours avant de pouvoir vraiment savourer cette troisième place», a déclaré l'Allemand, naturellement élu meilleur pilote du Grand Prix de Silverstone. Pour l'écurie d'Hinwil, cela signifie un incroyable bond de la 9e à la 6e place au championnat du monde.

Tellement magnifique que même la concurrence s'est réjouie de la première apparition de Nico Hülkenberg sur le podium. Le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff n'était «plus qu'avec Hülkenberg sur le moniteur dans la phase finale du Grand Prix de Silverstone. De telles performances ne se produisent pas tous les jours en Formule 1. Et nos pilotes n'ont malheureusement pas lutté pour la victoire en Angleterre.»

Le champion du monde Max Verstappen était lui aussi ravi. «Nico n'avait pas besoin de ce podium pour montrer à quel point il est fort. Mais personne n'a plus mérité une troisième place que lui ces dernières années.»

Alonso fait lui aussi l'éloge de Nico Hülkenberg

«Nous le savons depuis des années, Nico est l'un des meilleurs pilotes du plateau, soulignait Fernando Alonso. Malheureusement, il n'a jamais eu l'occasion d'être au volant d'une très bonne voiture.» Peut-être que cela changera en 2026, lors de l'arrivée d'Audi.

Il y a une chose que les fans de Sauber ne doivent pas oublier: c'est que l'ancien CEO Andreas Seidl, il y a un an, était responsable du contrat de longue durée de Nico Hülkenberg (alors chez Haas). Les applaudissements actuels s'adressent donc aussi à l'Allemand licencié et remplacé par Mattia Binotto. Andreas Seidl avait misé sur le bon cheval et voulait éjecter, en cours de saison, les deux pilotes Valtteri Bottas et Guanyu Zhou.