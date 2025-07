Récit d'une journée de folie pour Sauber à Silverstone

De la 19e place sur la grille de départ à la 3e place - le pilote Sauber Nico Hülkenberg fait le show au Grand Prix de Silverstone et entre dans l'histoire de l'écurie suisse.

1/10 Grâce à Nico Hülkenberg, un pilote Sauber est enfin à nouveau monté sur un podium de F1. Photo: Lukas Gorys

Roger Benoit

Quelle journée historique pour Nico Hülkenberg et l’écurie Sauber dans le chaos pluvieux de Silverstone! Grâce à la toute première montée sur le podium de l’Allemand — à sa 239e course de F1! — l’équipe d’Hinwil retrouve les honneurs pour la première fois depuis... 263 Grands Prix. La dernière fois, c’était en octobre 2012, avec Kamui Kobayashi, troisième chez lui à Suzuka derrière Vettel et Massa.

Le 6 juillet 2025 entre donc dans l’histoire: une journée fantastique, folle, presque irréelle, célébrée par des danses de joie dans le stand et devant le podium. Une semaine après sa 9e place à Spielberg (parti 20e), Nico Hülkenberg a fait encore plus fort: 3e à Silverstone, derrière le duo McLaren Lando Norris-Oscar Piastri. Et cette fois encore, il partait dernier, après le forfait de Sergio Colapinto.

«Nous sommes trop lents, on n’a aucune chance si les circonstances ne nous aident pas», lâchait Nico Hülkenberg, lucide, après des qualifications frustrantes. Il ajoutait même: «Pour un bon résultat, il nous faut une aide extérieure.»

Et l’aide est venue d’en haut.

La pluie s’est abattue sur le circuit, transformant la course en loterie glissante, sur pneus intermédiaires. Certains ont tenté le pari sec: George Russell, Charles Leclerc et Gabriel Bortoleto sont partis en pneus medium. Mauvaise pioche. Russell n’a fini que 10e, Leclerc a ramé jusqu’à la 14e place et Bortoleto a abandonné dès le 6e tour: une pièce d’aileron arrière manquante sur sa Sauber menaçait les autres pilotes.

Pendant ce temps, Hülkenberg était déjà dans les points. Il a longtemps suivi Stroll, mais l’Aston Martin ne tenait pas la cadence face à une Sauber transcendée par les éléments. Et quand la piste a séché à dix tours de l’arrivée, tout le monde a changé de pneus pour un sprint final.

«Hülk» résiste à Lewis Hamilton

Depuis près de 20 tours, Nico Hülkenberg tenait tête à Lewis Hamilton, neuf fois vainqueur à Silverstone. «Je m’attendais à ce qu’il me passe. Il connaît ce circuit par cœur. Mais il n’est jamais revenu. Mon écart a même grandi. C’est là que j’ai commencé à penser au podium», a-t-il raconté, ému.

La Ferrari de Hamilton ne pouvait rien faire face à la Sauber. Nico Hülkenberg avait déjà dominé le Britannique à Barcelone. Et cette fois encore, il a tenu bon: Lewis Hamilton échoue à cinq secondes du podium pour ce qui aurait été sa 16e apparition dans les trois premiers à Silverstone.

Délivrance pour Sauber

Douze courses entre la 4e et la 5e place: Nico Hülkenberg tenait enfin sa récompense. Mattia Binotto, le patron d’Audi, était ému: «C’était une performance collective. La stratégie était bonne, les arrêts aussi, et Nico n’a fait aucune erreur.»

Dans le stand, son coéquipier Gabriel Bortoleto — pourtant contraint à l’abandon — était en transe, tellement heureux pour lui.

Audi semble avoir trouvé son duo pour 2026: l’expérience et la jeunesse main dans la main. Et la fin de saison pourrait encore être palpitante. Grâce à ses 41 points, Sauber (9e) dépasse Aston Martin et Racing Bulls (36 pts chacun), ainsi que Haas (29). Qui aurait parié là-dessus fin mai?