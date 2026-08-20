Roger Benoit

Jusqu’à présent, Sir Lewis Hamilton (41 ans) et Max Verstappen (28 ans), avec un (confortable) salaire annuel estimé à 60 millions de francs chacun, étaient considérés comme les leaders incontestés de la rémunération en Formule 1. Désormais, le Britannique va céder sa première place au Néerlandais. Mais impossible, pour l’instant, de savoir précisément à combien s’élèvera le nouveau salaire annuel de Max Verstappen.

La liberté est importante pour Max

Certes, les millions ont joué un rôle dans la prolongation de deux ans de son contrat. Mais un autre facteur important est entré en ligne de compte: la liberté. Le quadruple champion du monde se laisse toutes les portes ouvertes pour de nouvelles aventures dans la catégorie GT3 et sur le Nürburgring.

Ni Mercedes, ni Ferrari, ni McLaren ne lui auraient accordé une telle liberté. Chez Red Bull, où il a fait ses débuts en 2015 chez Toro Rosso, Super-Max se sent tout simplement bien. Malgré les nombreux départs et les bouleversements au sein de l’écurie. Et Red Bull serait perdu sans Max Verstappen – ce qui a également fait grimper son prix.

«Ça s’est un peu amélioré»

Depuis la «finale» d’Abu Dhabi en 2025, Max Verstappen n’a plus remporté la moindre victoire. Et, avant même le début de la nouvelle saison, il n’a cessé de se plaindre haut et fort des nouvelles règles concernant la gestion des moteurs. «Depuis, beaucoup de mes collègues partagent cet avis. Mais grâce à quelques petites corrections, la situation s’est un peu améliorée. Et en 2030, les moteurs V8 feront enfin leur retour.»

Fin des spéculations

L’annonce officielle selon laquelle Max Verstappen restera chez Red Bull jusqu’à fin 2030 – il n’a bien sûr pas été question d’éventuelles clauses de résiliation – met enfin un terme aux spéculations.

Ces dernières années, tout le monde s’est exprimé sur l’avenir, voire la fin de carrière, du pilote aux 71 victoires en Grand Prix. Il y a quelques semaines encore, Blick titrait: «Max Verstappen pris au piège chez Red Bull!» Et c’est exactement ce qui s’est passé.

Son père Jos et l’équipe de direction, emmenée par le manager Raymond Vermeulen, ont remporté une belle victoire. Ils n’ont toutefois pas pu empêcher le Dr Helmut Marko, originaire de Graz et qui a quitté l’écurie fin 2025, de continuer à conseiller officiellement son ami Max.

«Je dois à nouveau gagner»

«On n’est jamais satisfait quand on ne gagne pas. Vous connaissez donc désormais tous nos objectifs pour l’avenir. Le directeur de l’écurie, Laurent Mekies, a la bonne vision des choses – et nous ne nous contentons pas de restructurer notre équipe, nous la renforçons également», a assuré le Néerlandais.

Max Verstappen, qui n’occupe cette année que la sixième place du championnat du monde avec 109 points, ne croit plus vraiment au titre. «Je trouve que Kimi Antonelli fait un excellent travail. Peut-être y parvient-il parce qu’il a très vite tiré les leçons de ses erreurs de la première année.»

Isack Hadjar blessé lors d’un arrêt au stand?

Max Verstappen souhaitait annoncer cette prolongation de contrat à ses fans avant même le dernier Grand Prix aux Pays-Bas. «Cela restera un beau souvenir.»

La star de Racing Bulls Liam Lawson prendra le départ au côté de Max Verstappen ce week-end, comme l’a rapporté Blick.

Le titulaire Isack Hadjar (21 ans) s’est en effet gravement blessé au poignet. Officiellement, les circonstances n’ont pas encore été révélées. Mais le Français aurait frappé trop fort un sac de sable lors d’un entraînement de boxe.