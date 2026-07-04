Lewis Hamilton reste fidèle à Ferrari, Red Bull dans le flou

Le marché des transferts s'agite en F1 avant le Grand Prix de Silverstone ce dimanche! Tandis que McLaren et Mercedes visent la stabilité, Ferrari et Red Bull s'interrogent sur l'avenir de Charles Leclerc et de Max Verstappen.

Roger Benoit

La pause estivale approche, mais les écuries de Formule 1 ne lèvent jamais vraiment le pied. Avant même le Grand Prix de Grande-Bretagne, disputé dimanche à Silverstone, les discussions autour du marché des pilotes pour 2027 battent déjà leur plein. Et si les équipes de tête semblent avoir trouvé une certaine stabilité, la situation est bien plus agitée chez les formations à la traîne.

Chez McLaren, championne du monde en titre, les rumeurs autour d'un éventuel intérêt pour Max Verstappen restent sans véritable fondement. Le Néerlandais ne dispose d'ailleurs plus de beaucoup d'options crédibles, tandis qu'un départ d'Oscar Piastri vers Red Bull paraît difficilement envisageable.

Mercedes, en revanche, n'a aucune raison de bouleverser son duo. Avec sept victoires en Grand Prix cette saison, l'écurie domine largement le championnat et peut compter sur Andrea Kimi Antonelli et George Russell, qui occupent les deux premières places du classement des pilotes.

Chez Ferrari, Frédéric Vasseur a lui aussi mis fin aux spéculations. Malgré une prolongation de contrat de Charles Leclerc jugée un peu hâtive par certains, le patron de la Scuderia a confirmé que Lewis Hamilton resterait bien en rouge. Une annonce qui ne surprend personne au vu de l'excellente saison du septuple champion du monde. Chez Red Bull, en revanche, toutes les attentions restent tournées vers Max Verstappen, dont les prochaines déclarations sur son avenir sont très attendues.

Valtteri Bottas sur la sellette

À l'arrière du peloton, les interrogations sont nombreuses. Cadillac, qui fera son entrée en Formule 1, affiche de grandes ambitions. Reste à savoir si Valtteri Bottas (36 ans) en fera partie. Le Finlandais, qui avait quitté Sauber en qualifiant son passage de «trois années perdues», ne se montrera sans doute pas plus tendre envers la nouvelle équipe américaine s'il devait une nouvelle fois être remercié. Sergio Pérez, lui, reste en embuscade et attend une opportunité.

Chez Aston Martin, la pression ne cesse de monter. L'écurie de Lawrence Stroll promet une évolution majeure pour le Grand Prix de Belgique, le 19 juillet à Spa-Francorchamps. Suffira-t-elle à transformer les performances de la monoplace, désormais propulsée par Honda? Malgré des investissements colossaux et le recrutement de nombreux ingénieurs de renom à Silverstone, les résultats se font toujours attendre. Lawrence Stroll irait même jusqu'à discuter avec Christian Horner, récemment évincé de Red Bull. Un signe de plus que la patience commence à s'éroder.

Carlos Sainz dans le viseur d'Audi

La situation des pilotes reste tout aussi incertaine. Lance Stroll bénéficie toujours du soutien sans faille de son père, tandis que Fernando Alonso, à 44 ans, continue d'empiler les millions en espérant que le projet finira par décoller.

Chez Audi, en revanche, Nico Hülkenberg pourrait rapidement voir son baquet menacé si Carlos Sainz décidait de rejoindre le projet de Hinwil. L'Espagnol aurait déjà manifesté son intérêt. À ce stade, seul Gabriel Bortoleto semble assuré de conserver sa place.