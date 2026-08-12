Le monde sans pitié de la Formule 1 a encore frappé! L'écurie Cadillac, dernière du championnat malgré ses très grandes ambitions, a décidé de changer de directeur.

ATS Agence télégraphique suisse

L'écurie américaine de Formule 1 Cadillac, dernière du Championnat du monde, a annoncé mercredi en pleine pause estivale qu'elle changeait de directeur. L'ingénieur polonais Marcin Budkowski remplaçant l'homme d'affaires britannique Graeme Lowdon.

Cette «nomination suit une transition prévue au sein de la direction, au moment où l'équipe passe d'une phase de développement au stade de la performance en course», écrit Cadillac dans un communiqué, alors que l'écurie arrivée en F1 cette saison n'a pour l'instant marqué aucun point.

«La nomination de Marcin constitue une nouvelle étape dans la poursuite de l'évolution de Cadillac F1. Dès le départ, notre objectif n'était pas uniquement de participer à la Formule 1, mais de construire une équipe de nouvelle génération capable de faire de la compétition à très haut niveau», a expliqué son directeur général, Dan Towriss.

Il a exprimé sa «reconnaissance» à Graeme Lowdon, 61 ans, pour son «rôle dans la formation initiale de Cadillac F1» et a loué «l'expérience exceptionnelle en F1» de Marcin Budkowski.

Cet ingénieur polonais de 49 ans est diplômé en France de l'Ecole Polytechnique et de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace et a travaillé ces 20 dernières années pour les écuries de F1 Prost, Ferrari, McLaren, Renault et Alpine, dont il a été le directeur jusqu'en 2022. Il a aussi été employé par la Fédération internationale de l'automobile qui régit les disciplines de sport auto.

Les grandes ambitions de Cadillac en F1

Cadillac, filiale du mastodonte américain de l'automobile General Motors, nourrit de grandes ambitions en F1, forte de sa présence solide dans le Championnat du monde d'endurance (WEC) dans la catégorie des Hypercars.

Pour sa toute première saison, elle fait courir les pilotes vétérans Valtteri Bottas et Sergio Pérez, mais ni le Finlandais ni le Mexicain n'ont pour l'instant marqué le moindre point en course, contraints souvent à l'abandon.

La F1 est en pause estivale et les 11 écuries ont en principe l'interdiction de travailler sur l'évolution de leurs voitures. Le prochain Grand Prix aura lieu aux Pays-Bas du 21 au 23 août.