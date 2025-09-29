Lewis Hamilton pleure son chien Roscoe

Roscoe, le chien de la star de Formule 1 Lewis Hamilton, est décédé. Le pilote Ferrari pleure son «meilleur ami» sur les réseaux sociaux.

1/2 Le chien de Lewis Hamilton, Roscoe, est mort à l'âge de 12 ans. Photo: keystone-sda.ch

Cédric Heeb

«Hier soir, j’ai perdu mon meilleur ami», écrit Lewis Hamilton sur X, confirmant ainsi le décès de son chien Roscoe. Sur Instagram, le quadragénaire écrit que son bouledogue est décédé dimanche soir dans ses bras.

Ces derniers jours, le pilote Ferrari avait manqué des tests de pneus vendredi dernier au Mugello (It) en raison de l’état de santé de Roscoe. Ce dernier a d’abord été admis à l’hôpital pour une pneumonie. Le chien a été mis sous sédation pour effectuer des contrôles, ce qui a entraîné un arrêt cardiaque. Les vétérinaires ont pu réanimer Roscoe, qui a ensuite été plongé dans le coma. Finalement, Lewis Hamilton a dû prendre la décision de le faire euthanasier.

«Il n’a jamais cessé de se battre»

«Il a été maintenu quatre jours entre la vie et la mort par des machines. Avec toute la force qu’il lui restait, j’ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie et dire au revoir à Roscoe», écrit le septuple champion du monde sur Instagram. «Il n’a jamais cessé de se battre, jusqu’à la fin.» Faire entrer Roscoe dans sa vie est la meilleure décision qu’il ait jamais prise,

Le Britannique compatit avec tous ceux qui ont dû vivre la même chose. Hamilton remercie également ses fans qui lui ont donné, ainsi qu’à Roscoe, «amour et soutien pendant toutes ces années.» Le compte Instagram du chien comptait plus de 1,3 million d’abonnés.