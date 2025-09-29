Inquiétude pour Lewis Hamilton, resté auprès de son chien

Le chien de Lewis Hamilton est dans un état critique à cause d'une pneumonie. Le pilote Ferrari a manqué les tests Pirelli au Mugello pour rester auprès de son compagnon, devenu une mascotte du paddock et une star des réseaux sociaux.

Pour le moment, la compétition ne semble pas être la priorité pour Lewsi Hamilton. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton traverse une période difficile, tant sur le plan personnel que professionnel. Selon plusieurs médias, son chien Roscoe, âgé de 12 ans, est actuellement dans un état critique à cause d’une pneumonie. Le Britannique a partagé sur Instagram que Roscoe a été hospitalisé et sédaté pour des examens. Malheureusement, son cœur s’est arrêté pendant le processus. Les médecins ont réussi à le réanimer, mais il est maintenant dans le coma. «Nous ne savons pas s’il se réveillera. Demain (samedi dernier), nous allons essayer de le réveiller», a écrit le septuple champion du monde, demandant aux fans de garder Roscoe dans leurs pensées et prières.

Cette situation a conduit Hamilton à annuler sa participation aux tests Pirelli prévus sur le circuit du Mugello le 26 septembre, préférant rester auprès de son compagnon canin. Roscoe, un bulldog anglais, est devenu une véritable mascotte du paddock et une star des réseaux sociaux avec 1,3 million d’abonnés sur Instagram. Cette épreuve personnelle s’ajoute aux défis professionnels que rencontre Hamilton depuis son transfert de Mercedes à Ferrari.

Actuellement sixième au classement des pilotes, il n’a pas encore remporté de victoire pour la Scuderia. Sa dernière course en Azerbaïdjan s’est soldée par une huitième place décevante, marquée par des tensions avec son coéquipier Charles Leclerc. Comme le rapporte RMC Sport, le retour d’Hamilton après la pause estivale a été mitigé, avec un abandon au Grand Prix des Pays-Bas et une sixième place à Monza. Le prochain rendez-vous pour le paddock est prévu à Singapour du 3 au 5 octobre pour la 18e manche de la saison 2025 de Formule 1. Pour Hamilton, la santé de Roscoe semble actuellement prendre le pas sur ses obligations professionnelles.