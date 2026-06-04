Les fans peuvent se creuser la tête pendant des heures sur la question de savoir qui est le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. Notre spécialiste Roger Benoit a un avis bien tranché sur la question.

Formule 1: Qui est le meilleur pilote de tous les temps?

Formule 1: Qui est le meilleur pilote de tous les temps?

Daniel Leu

Figure incontournable du journalisme sportif suisse, Roger Benoit se raconte dans «Formula Madness», un ouvrage qui vient d'être réédité. A 77 ans, l'emblématique reporter de Blick revient sur sa carrière hors du commun au cœur du paddock de la Formule 1, partage de nombreuses anecdotes et livre son regard sur les plus grands pilotes de l'histoire.

Interrogé sur son classement des meilleurs pilotes de tous les temps, Roger Benoit relativise toutefois l'exercice: «Si vous voulez savoir qui est le plus grand de l'histoire, vous pouvez prendre un dé et attribuer aux chiffres 1 à 6 les six premiers pilotes de mon classement. Quel que soit le résultat, il ne sera pas faux.»

10 Fernando Alonso (44 ans, Espagne)

«Celui qui a pris le départ de plus de 400 Grands Prix et a été sacré à deux reprises champion du monde a naturellement sa place dans ce top 10. L’Espagnol a également frôlé trois autres titres mondiaux, échouant pour un total cumulé de seulement huit points.»

9 Sebastian Vettel (38 ans, Allemagne)

«Un quadruple champion du monde seulement 9e? Il lui a souvent manqué des rivaux de taille pour qu'il puisse se classer plus haut.»

8 Stirling Moss (1929-2020, Grande-Bretagne)

«Quatre fois vice-champion du monde, trois fois troisième du championnat du monde, le tout en seulement sept saisons.»

7 Jim Clark (1936-1968, Grande-Bretagne)

«Comme il a passé toute sa carrière dans la même écurie (Lotus), il est difficile de l’évaluer correctement.»

6 Max Verstappen (28 ans, Pays-Bas)

«Un pilote impitoyable, doté de toutes les qualités, mais parfois freiné par son ambition. Il dispose encore d’un grand potentiel de progression.»

5 Michael Schumacher (57 ans, Allemagne)

«Pour beaucoup de fans, le meilleur de l’histoire. Mais a-t-il vraiment toujours été confronté à une concurrence de très haut niveau?»

4 Alain Prost (71 ans, France)

«Les avis restent partagés aujourd’hui sur le quadruple champion du monde: était-il avant tout un meilleur pilote ou un fin stratège politique?»

3 Lewis Hamilton (41 ans, Grande-Bretagne)

«La médaille de bronze revient au pilote qui a remporté le plus de Grands Prix et est monté sur plus de 200 podiums.»

2 Ayrton Senna (1960-1994, Brésil)

«Le triple champion du monde était peut-être le pilote le plus talentueux de l’histoire.»

1 Juan Manuel Fangio (1911-1995, Argentine)

«Peu de personnes sont encore en vie pour l’avoir vu courir en direct, mais celui qui a remporté cinq titres de champion du monde au volant de quatre voitures différentes peut être considéré comme le plus grand de l’histoire.»