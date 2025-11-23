Dernière mise à jour: il y a 51 minutes

Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Las Vegas, 22e manche de la saison de Formule 1. Le Néerlandais s'est imposé devant Lando Norris et George Russell, consolidant sa position de leader au championnat.

Verstappen remporte le GP de Las Vegas, Norris se rapproche du titre

Sans trembler, Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Las Vegas. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté samedi soir le Grand Prix de Las Vegas, 22e manche sur 24 de la saison de Formule 1, devant le Britannique Lando Norris (McLaren). Ce dernier se rapproche du titre mondial.

Parti en deuxième position, le quadruple champion du monde en titre s'est imposé sans trembler devant Norris et un autre Britannique, George Russell (Mercedes). L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a terminé quatrième.

Norris, qui a manqué son freinage au premier virage après avoir voulu fermer la porte à Verstappen, a tout de même réussi à finir deuxième. Il a ainsi creusé l'écart sur son coéquipier, qu'il devance désormais de 30 points alors qu'il en reste 58 au maximum à engranger.

Piastri à la peine

«Mad Max», impérial dimanche, reste encore mathématiquement dans la course au titre après avoir décroché la 69e victoire de sa carrière sur le Las Vegas Street Circuit, où il l'avait déjà emporté en 2023. Mais avec 42 longueurs de retard sur Norris, il aura besoin d'un miracle pour conserver sa couronne.

Piastri, incapable de relever la tête, a été battu par son voisin de garage pour le septième week-end de suite. L'Australien voit ses rêves de sacre s'éloigner encore un peu plus.

Hamilton dans le top-10

L'Italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a pris la cinquième place après s'être élancé en 17e position. Ceci malgré une pénalité de cinq secondes pour avoir anticipé le départ de la course, devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et l'Espagnol Carlos Sainz (Williams).

Le Top 10 est complété par le Français Isack Hadjar (Racing Bulls), l'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber) et le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton (Ferrari). Les deux autres Tricolores, Esteban Ocon (Haas) et Pierre Gasly (Alpine), ont terminé respectivement 11e et 15e.