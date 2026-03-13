Après un début de saison contesté en Australie, la Formule 1 arrive à Shanghai. Entre critiques de Max Verstappen, interrogations techniques et tensions McLaren-Mercedes, le week-end s’annonce agité.

Roger Benoit

La Formule 1 dispute ce week-end son 19e Grand Prix de Chine depuis la première édition en 2004, remportée par Rubens Barrichello. Après un début de saison controversé à Melbourne, le championnat se poursuit sur le circuit de Shanghai, long de 5,451 km. Très critique à l’égard du système actuel, Max Verstappen se montre clair: «Nous devons discuter avec la FIA et la FOM pour apporter les corrections nécessaires au plus tard en 2027. Pour l’instant, très peu de pilotes prennent réellement du plaisir. Il est évident que seuls Mercedes et peut-être Ferrari sont satisfaits».

Le Néerlandais poursuit: «Nous avons eu de la chance en Australie que Colapinto évite un gros accident au départ. Sa réaction a été remarquable». Pierre Gasly, coéquipier de Colapinto chez Alpine, a lui aussi salué l’Argentin: «Quand j’ai vu Franco en Chine, je l’ai simplement accueilli avec ces mots: merci, merci, merci!»

L’Argentin a évité la catastrophe en parvenant à éviter Lawson dans la Racing Bulls à plus de 150 km/h, à quelques centimètres près. Verstappen ajoute: «Les différences de vitesse dans la ligne droite sont aussi un point dont nous devons discuter».

Ferrari espère grâce au turbo

Le départ pourrait également poser problème lors de la deuxième manche du championnat si toutes les batteries ne sont pas chargées et si le moteur ne délivre pas la pression de suralimentation attendue. Ferrari semble toutefois avoir déjà réglé ses difficultés avec son petit turbocompresseur et n’a pas nécessairement besoin de partir en première ligne. La voiture dispose en outre d’un aileron arrière très efficace.

Mais sur le plan stratégique, les Rouges doivent progresser. Sinon, les échanges radio entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton risquent d’être à nouveau aussi tendus qu’en 2025. Le Grand Prix de Chine pourrait ainsi devenir la 30e course consécutive du championnat du monde sans victoire pour Ferrari.

Hamilton 2025: qui s’en souvient?

Hamilton, recordman à Shanghai avec six victoires, revient volontiers en Chine. C’est là qu’en 2025 il avait remporté la course sprint depuis la pole position. Celle-ci figure aussi au programme cette année (samedi, 4h00 heure d’Europe centrale). Sur les 24 courses sprint disputées jusqu’ici sur environ 100 kilomètres – dont 13 remportées par Verstappen –, Sauber n’a marqué des points qu’une seule fois: Valtteri Bottas, septième en 2022 à Imola avec Alfa-Sauber. Audi, qui lui succède, peut-elle cette fois tirer son épingle du jeu?

En raison du premier des six week-ends sprint de la saison, les équipes ne disposeront que de 60 minutes d’essais libres. Dans le contexte actuel, c’est peu pour résoudre les problèmes techniques.

«Kimi peut devenir champion»

Seule Mercedes semble déjà bien armée après son doublé en Australie. La deuxième place sur la grille puis la deuxième place en course d’Andrea Kimi Antonelli ont particulièrement surpris. L’Italien, victime d’un accident la veille qui a mobilisé intensément les mécaniciens, s’est immédiatement retrouvé aux avant-postes avec une voiture pourtant imparfaitement réglée.

«Oui, Kimi peut devenir champion du monde», a déclaré Verstappen lors de la conférence de presse. «Mais McLaren et Red Bull peuvent certainement réduire un peu leur retard actuel. De mon côté, en partant de la 20e place pour terminer sixième, j’ai obtenu le maximum. Si j’étais parti un peu plus devant, j’aurais au mieux fini cinquième.»

Tensions entre McLaren et Mercedes

Avec Isack Hadjar, le Néerlandais en est déjà à son septième coéquipier chez Red Bull. «Isack fait du bon travail. Dommage qu’un problème moteur l’ait stoppé alors qu’il occupait la troisième place lors des essais.»

Chez McLaren, l’écurie championne du monde, l’atmosphère est déjà tendue après ce début de saison difficile. Les Britanniques commencent – prudemment – à viser leur motoriste Mercedes. Une question revient: McLaren reçoit-elle exactement le même matériel? La réponse est oui. En revanche, pour les ingénieurs chargés du logiciel de gestion de l’énergie, McLaren ne peut pas compter sur l’aide de Mercedes.