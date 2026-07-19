Kimi Antonelli en démonstration lors du GP de Belgique

Grâce à sa victoire à SPA, le jeune Italien de Mercedes conforte sa première place au général. Nouveau podium pour Max Verstappen.

AFP Agence France-Presse

Kimi Antonelli a repris de la marge en tête du Championnat du monde de Formule 1 en remportant le Grand Prix de Belgique, pendant que son coéquipier chez Mercedes et rival pour le titre George Russell a abandonné, dimanche à Spa-Francorchamps.

Le jeune Italien s’est montré impérial tout le week-end et a remporté sa 6e victoire de la saison. Il a devancé à l’arrivée la Ferrari du Monégasque Charles Leclerc, 2e, et la Red Bull du Néérlandais Max Verstappen, 3e.

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Au championnat il compte dorénavant 45 points d’avance sur le Britannique Lewis Hamilton, 4e à Spa et qui prend la 2e place du classement à Russell.

Une course spectaculaire

Le premier tour de ce Grand Prix de Belgique a été spectaculaire avec plusieurs dépassements entre les voitures de tête dès les premiers hectomètres. Mais Russell s’est accroché avec Hamilton au virage des Combes, terminant en tête à queue dans les graviers.

Sans possibilité de repartir, le Britannique, candidat déclaré au titre mondial et qui a remporté deux Grands Prix cette saison (Australie et Autriche), repart donc de Belgique avec un zéro pointé pendant que son coéquipier fait le plein de points. Hamilton a écopé de 5 secondes de pénalité pour cet accrochage mais a malgré tout sauvé une belle 4e place.

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Le duel au sommet entre Mercedes et Ferrari se poursuit donc, et si les Flèches d’argent restent souveraines, les Italiennes ont une nouvelle fois été beaucoup plus performantes que ce que craignaient Leclerc et Hamilton avant la course.

Lando Norris déçoit

A la faveur d’une intervention de la voiture de sécurité virtuelle et d’un arrêt au stand dans le bon timing, le Monégasque a même mené la course durant une douzaine de tours avant de devoir s’incliner devant Antonelli à la 34e boucle. Mais le rythme des Ferrari est resté très proche de celui des Mercedes.

L’Australien Oscar Piastri (McLaren) a de son côté pris la 5e place, devant le Français Isack Hadjar, auteur d’une belle remontée après s’être élancé 21e en raison d’une pénalité pour avoir changé des éléments mécaniques de sa voiture.

Le champion du monde Lando Norris (McLaren), lui aussi pénalisé de 10 places sur la grille pour un changement de moteur, termine 7e, devant Gabriel Bortoleto (Audi), Arvid Lindblad (9e) et Franco Colapinto (Alpine), qui prend le point de la 10e place.