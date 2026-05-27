Gucci va devenir le sponsor titre de l'écurie Alpine

L'équipe française évoluera sous le nom de «Gucci Racing Alpine Formula One Team» dès 2027. Un signe de plus du rapprochement entre le domaine du luxe et du sport automobile.

AFP Agence France-Presse

La marque italienne de luxe Gucci va devenir le sponsor titre de l'écurie de Formule 1 Alpine à partir de la saison prochaine, ont annoncé mercredi les deux entités. A compter de 2027, l'équipe française évoluera sous le nom de «Gucci Racing Alpine Formula One Team « et arborera les couleurs de la maison née à Florence, précise le communiqué commun.

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Gucci Racing, «une nouvelle plateforme stratégique et expérientielle fondée sur les valeurs de la performance, de la précision, de la discipline et de l'excellence, à la croisée du luxe et du sport», va être lancée dans le cadre de cette collaboration, qui verra «pour la première fois» une marque de l'industrie du luxe devenir partenaire principal d'une équipe de F1. Le groupe Renault est l'actionnaire majoritaire de l'écurie basée à Enstone (Royaume-Uni).

« La F1 a dépassé le cadre du sport »

Ancien patron de la marque au losange, l'Italien Luca de Meo a quitté le constructeur automobile à l'été 2025 pour prendre la direction générale du groupe de luxe Kering, présidé par François Pinault et qui possède Gucci. «La Formule 1 a largement dépassé le cadre du sport pour devenir l'une des plateformes de contenu premium les plus puissantes au monde, (...) suscitant l'engagement d'une audience en forte croissance, toujours plus jeune et de plus en plus féminine», souligne Luca de Meo, cité dans le texte.

Le groupe LVMH, leader mondial du luxe dirigé par Bernard Arnault, est lui devenu en 2025 et pour une durée de dix ans un partenaire global du championnat du monde de Formule 1.



