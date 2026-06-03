Charles Leclerc poursuit son rêve avec Ferrari

Le Monégasque a prolongé pour une durée indéterminée son contrat avec l'écurie italienne. Son palmarès compte 8 victoires, 27 pole positions et 52 podiums.

AFP Agence France-Presse

Le pilote monégasque de Formule 1 Charles Leclerc a été reconduit pour une durée indéterminée dans son écurie de «rêve» Ferrari, a annoncé mercredi la Scuderia avant un week-end de Grand Prix dans la Principauté.

«Être pilote Ferrari est un rêve, mais c'est aussi une responsabilité que je ne tiendrai jamais pour acquise. Je continuerai à donner absolument tout ce que j'ai pour ramener cette équipe (...) au sommet pour tout le monde à Maranello, surtout pour les tifosi, dont la passion est le coeur battant de cette Scuderia», a écrit Leclerc, 28 ans, dans un communiqué de la plus ancienne équipe de F1 au monde.

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«Charles fait partie de la famille Ferrari depuis maintenant de nombreuses années et le reconduire nous semble quelque chose de complètement naturel», a renchéri son directeur, le Français Frédéric Vasseur, qui avait connu Leclerc à ses débuts chez Sauber en 2018.

«Très déçu de lui-même»

Le Monégasque avait été engagé chez Ferrari en 2019 avec une première victoire au Grand Prix de Belgique. Il en compte huit au total, la dernière en date acquise à Austin (Texas) en 2024. Son palmarès compte aussi 27 pole positions et 52 podiums, dont deux fois troisième cette saison aux GP de Melbourne (Australie) et de Suzuka (Japon).

Lors des GP de Miami et de Montréal en mai, le coéquipier du Britannique de 41 ans Lewis Hamilton, n'a terminé que 8e et 4e. Leclerc s'est dit alors «très déçu de lui-même» en Floride et s'est blâmé pour un «week-end catastrophique» au Canada.

Le jeune homme, tout juste marié avec une star de la mode et des réseaux sociaux, Alexandra Saint-Mleux, affiche une personnalité discrète et réservée en conférence de presse et dans le paddock.

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Kimi Antonelli dément

Alors que la «saison des transferts» pour 2027 a déjà commencé, l'actuel leader du classement des pilotes, le prodige italien de 19 ans Kimi Antonelli (Mercedes) a dû tordre le cou à une rumeur le donnant chez Ferrari. «Je suis pilote Mercedes et mon objectif est de gagner avec Mercedes (...) Je me sens le devoir de donner le meilleur de moi-même pour cette équipe. Ensuite, on verra bien», a déclaré le jeune homme, lors d'un évènement le week-end dernier dans son pays.

La 6e manche du Championnat du monde de F1 se déroule à partir de vendredi sur le circuit urbain mythique de Monaco et les Ferrari sont attendues aux premières places.