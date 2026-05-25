Stratégie ratée et nouveau week-end gâché pour Audi

Roger Benoit

La voiture Audi, équipée d'un nouveau moteur et d'une nouvelle boîte de vitesses, n’a toujours pas le potentiel nécessaire pour viser régulièrement les points. Dimanche, lors de l’hécatombe au Canada, Nico Hülkenberg a terminé 12e Gabriel Bortoleto 13e. Avec deux tours de retard et six abandons devant eux.

Sept pilotes se sont élancés en pneus intermédiaires…

Et lorsque la direction se trompe elle aussi, le fiasco devient inévitable. Il serait surprenant qu’Audi dévoile qui a pris la décision d’envoyer les deux pilotes en piste avec les pneus intermédiaires verts sur une piste à peine humide. McLaren, Cadillac et Carlos Sainz chez Williams ont fait le même choix. L’Espagnol a tout de même réussi à terminer neuvième.

Le pari météo n’aura finalement duré qu’un tour pour ces sept pilotes, après deux procédures de départ interrompues. Dès la fin du premier tour, tous ont dû repasser par les stands pour chausser des pneus tendres ou mediums.

Plus de transparence serait bienvenue

La course était notamment compromise dès ce moment-là pour McLaren, l’équipe championne du monde. Oscar Piastri a terminé onzième, tandis que Lando Norris a abandonné à cause d’un problème de boîte de vitesses. Avant le départ, les deux pilotes avaient pourtant protesté avec insistance contre cette décision stratégique.

Ce qui s’est passé en coulisses chez Audi restera probablement en interne. L'équipe cultive une certaine culture du secret au moindre problème technique depuis le début de saison. Un peu plus de transparence serait pourtant bienvenue.

Hülkenberg pénalisé, Bortoleto épargné

Les deux pilotes Audi se sont retrouvés en difficulté dès le départ et n’ont jamais réussi à redresser la situation. Tous deux ont également eu affaire aux commissaires de la FIA. Hülkenberg a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour excès de vitesse dans la voie des stands. Bortoleto, lui, a eu de la chance que la FIA ne sanctionne pas sa sortie de piste avec avantage gagné. Plus tard dans la course, Hülkenberg est également parti en tête-à-queue.

L’équipe dispose désormais de quelques jours pour se remobiliser avant le lancement de la tournée européenne, le 7 juin à Monaco. Le crédit accordé aux nouveau venus en F1 commence doucement à disparaître. Et la prestation canadienne ne pousse pas vraiment à l’optimisme. Audi compte malgré tout attirer l’attention de la Formule 1 avec un motorhome extravagant installé au bord de la Méditerranée.

L'écurie peut toutefois retrouver un peu le sourire grâce à Emma Felbermayr. L’Autrichienne de 19 ans, engagée en F1 Academy pour l’écurie de Hinwil, s’était imposée lors de la course principale à Shanghai. Dimanche, elle a terminé deuxième de la course principale à Montréal derrière la leader du classement général Palmowski (GB, Red Bull).