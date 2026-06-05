La Formule 1 fait rêver sur la piste, mais les pilotes ont aussi une vie loin des circuits. Tour d’horizon des compagnes et compagnons de la grille 2026.

Julian Sigrist

Kimi Antonelli

Pendant plus de deux ans, l'actuel leader du championnat du monde Kimi Antonelli a partagé la vie de l’influenceuse tchèque Eliska Babickova. Leur relation a toutefois pris fin en février de cette année. «C’est moi qui ai mis un terme à la relation parce que j’avais le sentiment que nous n’étions plus sur la même longueur d’onde dans notre vie privée et dans ce que nous voulions pour notre avenir», expliquait alors Babickova dans une vidéo publiée sur Instagram. Aujourd’hui, Antonelli est célibataire.

George Russell

Carmen Montero Mundt est la compagne de George Russell. Ensemble depuis 2020, les deux amoureux préservent largement leur vie privée, même si l’Espagnole est régulièrement aperçue dans le paddock. Interrogé récemment par le journal britannique «The Times» sur un éventuel mariage, Russell a répondu: «En temps voulu. Ce ne sera pas la semaine prochaine, mais cela n’attendra pas non plus plus de cinq ans».

Charles Leclerc

«Un jour dont nous nous souviendrons pour toujours.» C’est avec ces mots que Charles Leclerc s’est exprimé sur Instagram peu avant le début de la saison. Fin février, le Monégasque et sa compagne Alexandra Saint Mleux se sont mariés après s’être fiancés en novembre dernier. Le pilote Ferrari et le mannequin sont en couple depuis 2023. Elle est elle aussi une habituée du paddock.

Lewis Hamilton

Les premières rumeurs d’une relation entre Lewis Hamilton et Kim Kardashian sont apparues au début de l’année, lorsque les deux célébrités ont été aperçues ensemble à Paris. Environ une semaine plus tard, elles ont été filmées lors de leur première apparition publique commune à l’occasion du Super Bowl. Aucun des deux n’a toutefois confirmé officiellement cette relation à ce jour, même si la milliardaire américaine a publié il y a quelques jours une photo d’elle et du septuple champion du monde lors d’une balade à vélo.

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Lando Norris

Pour la troisième fois déjà, Lando Norris et Margarida Corceiro sont en couple. Le Britannique et la Portugaise se sont rapprochés une première fois en 2024. Après une séparation, ils se sont remis ensemble en mai 2025. Puis, après une nouvelle rupture en février de cette année, ils ont renoué en avril. «Tous les deux ont reconnu leurs erreurs et se sont excusés de ne pas avoir donné le meilleur d’eux-mêmes avant leur séparation», rapportait alors «The Sun», citant une source «proche de Corceiro».

Oscar Piastri

Oscar Piastri et Lily Zneimer sont ensemble depuis 2019. L’Australien et la Britannique se sont rencontrés à l’internat Haileybury, à Hertford, en Angleterre, où ils étaient élèves. «Nous gardons notre relation privée. Nous essayons de rester à l’écart des projecteurs et de mener une vie normale», a expliqué le vice-champion du monde de la saison dernière dans le podcast Eff Won with DRS lorsqu’il a été interrogé sur sa vie sentimentale.

Max Verstappen

Ils forment sans doute le couple le plus célèbre du paddock. Le quadruple champion du monde Max Verstappen partage la vie de Kelly Piquet, fille du triple champion du monde Nelson Piquet. Ils se connaissent depuis 2016 et sont en couple depuis 2021. Leur fille Lily est née il y a environ un an. Le Néerlandais et la Brésilo-Néerlandaise ne sont toutefois pas encore mariés. Dans une interview accordée à Blick il y a deux ans et demi, Verstappen déclarait: «Le bon jour viendra».

Isack Hadjar

Depuis environ un an, Isack Hadjar serait en couple avec Lauren Fitzsimmons. Leur relation n’a jamais été officialisée, mais la Canadienne est régulièrement aperçue dans le paddock en train d’encourager le Français.

Pierre Gasly

Pierre Gasly est en couple avec le mannequin portugais Francisca Cerqueira Gomes. Ils seraient ensemble depuis 2022 et ont officialisé leur relation en janvier 2023. Depuis près de deux ans, ils partagent également leur quotidien avec un caniche nommé Simba, souvent visible sur leurs réseaux sociaux.

Franco Colapinto

«Je suis toujours très célibataire», affirmait encore Franco Colapinto en avril dans une interview accordée à ESPN. Une déclaration qui pouvait surprendre, alors que des rumeurs le liant à Maia Reficco circulaient déjà depuis plusieurs mois. Début mai, l’Argentin a finalement confirmé sur Instagram qu’il était en couple avec l’actrice américaine.

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Liam Lawson

Liam Lawson partage la vie de l’influenceuse américaine Hannah St. John depuis plus de trois ans. Le couple cultive une certaine discrétion, même si la jeune femme est régulièrement présente dans le paddock.

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Arvid Lindblad

Le statut sentimental d’Arvid Lindblad demeure inconnu. Aucune information n’a filtré au sujet d’une éventuelle compagne.

Oliver Bearman

Peu d’informations ont circulé sur la relation entre Oliver Bearman et Alicia Stent-Torriani. Le Britannique et la Suédo-Monégasque seraient ensemble depuis 2024. Selon son profil LinkedIn, Stent-Torriani a étudié à l’École hôtelière de Lausanne (EHL).

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Esteban Ocon

Flavy Barla est la compagne d’Esteban Ocon. Le couple est ensemble depuis 2023. En 2022, la Française a été élue Miss Côte d’Azur. Elle poursuit des études de médecine tout en exerçant une activité d’influenceuse.

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Carlos Sainz

Carlos Sainz est en couple avec Rebecca Donaldson depuis l’été 2023. Le mannequin écossais a déjà fait la couverture de Vogue et de Marie Claire à plusieurs reprises. Elle encourage fréquemment l’Espagnol depuis le paddock.

Alex Albon

«Je suppose que nous sommes désormais liés pour toujours.» C’est avec cette phrase qu’Alex Albon a annoncé ses fiançailles avec Lily Muni He en janvier. Le Britannico-Thaïlandais et la Chinoise sont en couple depuis 2019. Comme Albon, Muni He est une sportive professionnelle, mais dans une autre discipline: le golf.

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto serait en couple avec Isabella Bernardini depuis 2020. Peu d’informations sont toutefois connues au sujet de la Brésilienne. Elle étudie actuellement l’informatique dans une université d’Eindhoven.

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg fait partie des quatre pilotes déjà devenus pères. En septembre 2021 est née Noemi Sky, la fille qu’il a eue avec Egle Ruskyte. Le pilote Audi est en couple avec la Lituanienne depuis 2017 et les deux se sont mariés en juin 2021. Créatrice de mode, Ruskyte possède sa propre marque, baptisée «Eglè».

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas est en couple avec Tiffany Cromwell depuis plus de six ans. Comme le pilote Cadillac, l’Australienne évolue au plus haut niveau de son sport. Elle a notamment remporté une étape du Giro d’Italia.

Sergio Perez

Sergio Perez et Carola Martinez sont mariés depuis huit ans. Le couple, originaire de Guadalajara, au Mexique, a deux filles et deux garçons. Tous deux tiennent néanmoins à préserver leur vie privée.

Fernando Alonso

Il arrive que Fernando Alonso doive répondre aux questions de sa compagne. Melissa Jimenez est en effet journaliste spécialisée dans la Formule 1 pour la chaîne DAZN en Espagne. Ces derniers mois, elle avait toutefois d’autres préoccupations, puisque leur premier fils, Leonard, est né en mars. Les deux Espagnols sont en couple depuis 2023.

Lance Stroll

L’été dernier, «The Sun» révélait que Lance Stroll avait été aperçu en vacances avec Yael Shelbia. Peu d’informations ont émergé depuis, jusqu’à ce que le Canadien soit vu en compagnie du mannequin israélien dans le paddock lors du Grand Prix de Miami.