Rien ne semble pouvoir arrêter Kimi Antonelli. Le pilote Mercedes a remporté un cinquième Grand Prix d'affilée dans une course perturbée par plusieurs incidents.

Roger Benoit

Ce que Kimi Antonelli (19 ans) a démontré sur ce circuit exigeant au volant de sa Mercedes rappelait déjà les grandes années d'Ayrton Senna, sextuple vainqueur du Grand Prix de Monaco. Le jeune pilote de Bologne continue d'impressionner. Depuis sa «défaite» lors de l'ouverture de la saison à Melbourne, il a enchaîné cinq victoires consécutives en Grand Prix.

Malgré le chaos qui s'est installé derrière lui, le prodige de Mercedes n'a jamais perdu son sang-froid devant les 90 000 spectateurs présents. Il n'a commis aucune erreur et, lors du nouveau départ arrêté, n'a pas laissé la moindre opportunité à Lewis Hamilton (Ferrari).

Cette nouvelle procédure de départ, à sept tours de l'arrivée, a été provoquée par l'accident de Lance Stroll. Le pilote Aston Martin a violemment percuté les barrières dans le dernier virage. Peu après, Charles Leclerc, alors troisième devant son public, est sorti de la piste au même endroit avec sa Ferrari. Le drapeau rouge a été déployé et les réparations ont duré plus d'une demi-heure, l'asphalte ayant été endommagé.

En raison des nombreuses pénalités distribuées durant la course — accidents, excès de vitesse dans la voie des stands et autres infractions — le classement final a encore été modifié à trois reprises après l'arrivée.

«Les amis, c'est terminé»

Max Verstappen, qui s'élançait aux côtés d'Antonelli sur la grille était déjà rentré chez lui depuis longtemps. Sa Red Bull est restée immobilisée au départ. Le Néerlandais s'est déporté sur la gauche avant de tenter de poursuivre sa route derrière le peloton. «Qu'est-ce que je suis censé faire?» a-t-il demandé à la radio. La réponse est tombée immédiatement: «Ramène la voiture».

De retour dans la voie des stands, Verstappen est sorti de son cockpit avant de lancer: «Les amis, c'est terminé. Je rentre à la maison. Ce n'est qu'à 500 mètres d'ici...» Pendant ce temps, Antonelli s'envolait en tête. Seules les deux Ferrari ont réussi à suivre son rythme, mais à bonne distance.

Hamilton a d'ailleurs démontré à son coéquipier Leclerc qu'il était toujours au sommet de son art en 2026. Une performance qui a surpris jusqu'au patron de Ferrari, Fred Vasseur, brièvement hospitalisé samedi à la suite de problèmes respiratoires.

Le champion du monde Norris trahi par sa batterie

Deux semaines après Montréal, Hamilton a une nouvelle fois partagé le podium avec son successeur chez Mercedes, Antonelli, en terminant deuxième. Comme au Canada, le troisième pilote présent sur le podium portait les couleurs de Red Bull. Cette fois toutefois, il ne s'agissait pas de «Super Max», mais d'Isack Hadjar.

Le Français a terminé avec une seconde d'avance sur Piastri. Son coéquipier chez McLaren et champion du monde, Norris, a quant à lui été contraint à l'abandon en raison d'une batterie défectueuse. Le Britannique ne parvient plus à retrouver son meilleur niveau et a reculé au sixième rang du championnat du monde. Il conserve néanmoins 15 points d'avance sur un Verstappen désormais complètement rentré dans le rang.

La petite phrase d'Hamilton

En tête du championnat, Antonelli compte désormais 66 points d'avance sur Hamilton. Le Britannique a souri au moment de commenter cette situation: «C'est formidable qu'un homme de 41 ans puisse encore rivaliser avec un garçon de 22 ans de moins».

Le coéquipier d'Antonelli, George Russell (28 ans), a lui aussi quitté Monte-Carlo frustré. Les pénalités et les erreurs accumulées l'ont relégué à la 12e place, coincé dans le «sandwich Audi». Depuis plusieurs courses déjà, la réussite semble avoir abandonné celui qui figurait parmi les favoris pour le titre. Elle ne sourit plus qu'à Antonelli.

PS: Alpine a déposé une réclamation contre les deux pénalités infligées à Pierre Gasly dans la voie des stands pour dépassement de la vitesse autorisée.