Roger Benoit a assisté à 833 Grands Prix. Parmi tous ces souvenirs, il en a retenu dix: des arrivées folles, des crashs spectaculaires, des scandales et des courses entrées dans la légende.

Daniel Leu

Ce top 10 a été un véritable casse-tête pour Roger Benoit. Quand on a assisté à 833 Grands Prix, il est forcément difficile de n’en retenir que dix sans en oublier un seul qui mériterait d’y figurer. Ce classement est tiré de son livre, dans lequel le légendaire reporter de Blick raconte d’innombrables anecdotes loufoques.

10 Grand Prix d’Italie 1971 à Monza

«De nombreux lecteurs de ce livre n’étaient même pas encore nés à l’époque. L’arrivée la plus serrée de l’histoire. 1. Peter Gethin (BRM). 2. Ronnie Peterson (March), à 0,01 seconde. 3. François Cevert (Tyrrell), à 0,09. 4. Mike Hailwood (Surtees), à 0,18. 5. Howden Ganley (BRM), à 0,61. C’est fou!»

9 Grand Prix d’Allemagne 1994 à Hockenheim

«Sans doute les images les plus spectaculaires de la Formule 1. Lors d’un arrêt au stand, la Benetton de Jos Verstappen, le père de Max et alors coéquipier de Michael Schumacher, a pris feu pendant le ravitaillement. Jos a eu beaucoup de chance: il n’a eu que les sourcils roussis.»

8 Grand Prix de Belgique 1998 à Spa

«L’accident le plus coûteux de l’histoire. Treize pilotes ont été impliqués dans l’accident au départ. C’est le pilote Jordan Damon Hill qui s’est imposé. Mais une Sauber aurait également pu l’emporter. Cependant, le directeur de l’écurie McLaren, Ron Dennis, a renvoyé son pilote David Coulthard en piste, alors qu’il comptait plusieurs tours de retard, afin de gêner la Sauber de Jean Alesi.»

7 Grand Prix de Monaco 1996

«En raison de la pluie, seuls quatre pilotes ont franchi la ligne d’arrivée, dont les deux Sauber, qui ont terminé troisième avec Johnny Herbert et quatrième avec Heinz-Harald Frentzen. C’est le Français Olivier Panis, parti en 14e position, qui s’est imposé.»

6 Grand Prix du Canada 2007 à Montréal

«Le crash légendaire du pilote BMW-Sauber Robert Kubica. A la suite de cet incident, il s’est vu infliger une suspension pour la course suivante à Indianapolis. C’est ainsi que Sebastian Vettel a fait ses débuts en Formule 1 comme pilote remplaçant, décrochant d’emblée un point au championnat du monde en terminant huitième.»

5 Grand Prix de Belgique 2021 à Spa

«Le plus grand scandale. En raison de la pluie, seuls deux tours ont été effectués derrière la voiture de sécurité. George Russell, deuxième, a ensuite jubilé comme un fou sur le podium, tandis que les fans sifflaient.»

4 Grand Prix du Japon 1989 à Suzuka

«Les deux pilotes McLaren, Ayrton Senna et Alain Prost, avaient tous deux annoncé avant la course qu’il y aurait une collision, et c’est exactement ce qui s’est passé. Au 47e tour, les deux pilotes se sont téléscopés. Senna a été disqualifié et Prost est ainsi devenu champion du monde.»

3 Grand Prix de Singapour 2008

«Ce qu’on a appelé le «Crashgate». Flavio Briatore, le directeur de l’écurie Renault, avait alors demandé à son pilote Nelson Piquet Jr. de provoquer une phase de drapeau jaune en faisant un tête-à-queue afin que son coéquipier Fernando Alonso puisse remporter la victoire. Nelson Piquet Jr. a finalement détruit sa voiture. Flavio Briatore a ensuite été suspendu pour cinq ans et Nelson Piquet Jr. n’a plus jamais retrouvé de poste.»

2 Grand Prix de Bahreïn 2020

«Le légendaire accident avec incendie de Romain Grosjean, le miracle de Bahreïn. Il est resté 27 secondes dans sa voiture en feu. Certains pensaient qu’il était impossible d’y survivre, mais il n’a eu que quelques brûlures légères aux doigts.»

1 Grand Prix du Canada 1973 à Mosport

«A ce jour, personne ne sait vraiment qui a remporté cette course chaotique. Le vainqueur officiel, Peter Revson, m’avait dit à l’époque: 'S’ils croient que j’ai gagné, alors je prends la victoire.'»