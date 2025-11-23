Lando Norris et Oscar Piastri, leaders du championnat, faisaient l'objet d'une enquête après le Grand Prix de Las Vegas pour un possible problème sur le soubassement de leurs voitures. Ils ont finalement été tous les deux disqualifiés!

Lando Norris et Oscar Piastri, en tête du championnat, sont sous enquête après le Grand Prix de Las Vegas. Photo: Formula 1 via Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Les pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri faisaient l'objet d'une enquête après le Grand Prix de Las Vegas. Le leader et le deuxième du championnat du monde, qui avaient terminé respectivement 2e et 4e, étaient menacés de disqualification en raison d'un problème sur le soubassement de leur voiture. Le couperet est tombé: tous les deux ont été disqualifiés. La course au titre, elle est totalement relancée!

Lando Norris, leader du championnat de Formule 1, et son coéquipier chez McLaren, Oscar Piastri, ont été disqualifiés rétrospectivement après des contrôles post-course ayant révélé que les planches de fond (skid blocks) de leurs deux voitures étaient plus faibles que les 9 mm réglementaires, ce qui constitue une infraction aux règles techniques.

Norris a tout à perdre

Le délégué technique de la FIA avait transmis le dossier aux commissaires de course pour qu’ils statuent sur cette possible infraction. Un incident comparable avait déjà coûté une disqualification à Lewis Hamilton cette saison, lors du Grand Prix de Chine, pour un surplus d’usure des skid blocks.

Les conséquences potentielles sont majeures pour Norris: le Britannique avait terminé 2ème à Las Vegas, ce qui avait renforcé ses chances de remporter le titre. Sa disqualification relance pleinement la course au titre final, qui lui semblait promis.