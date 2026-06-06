Le directeur de Ferrari, est en observation médicale et manquera les qualifications du Grand Prix de Monaco ce samedi, a annoncé l'écurie italienne. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué.

AFP Agence France-Presse

Le Français Fred Vasseur, patron de l'écurie de Formule 1 Ferrari, est «en observation» après avoir passé des examens médicaux et «ne sera pas présent» sur le circuit du Grand Prix de Monaco samedi pour les qualifications, a indiqué l'équipe italienne samedi.

«Fred Vasseur ne sera pas présent sur le circuit aujourd'hui», a posté Ferrari sur son compte X. «A la suite d'examens médicaux, Fred restera en observation dans un établissement de santé local. Aucune autre information médicale ne sera communiquée», précise la Scuderia.

Le Français de 58 ans est à la tête de la mythique écurie de Maranello depuis 2023. Cette saison, Ferrari occupe actuellement la 2e place du classement des constructeurs avec 147 points, derrière Mercedes (219 pts), mais ses pilotes Charles Leclerc et Lewis Hamilton n'ont pas encore remporté de course en cinq GP. «Nous souhaitons à Fred un prompt rétablissement et espérons le revoir bientôt sur le circuit», conclut le texte de Ferrari.