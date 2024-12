Le ton monte entre Verstappen Russell avant le dernier GP de la saison

Les tensions entre le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen et son rival chez Mercedes George Russell s'intensifient à l'approche du dernier GP de la saison. Russell émet de violentes accusations, la star de Red Bull accuse le Britannique de mentir.

Les deux pilotes George Russel (à droite) et Max Verstappen (à gauche), n'ont de cesse de s'invectiver. Photo: Lukas Gorys

ATS Agence télégraphique suisse

Avant la finale de la saison à Abou Dhabi dimanche, George Russell a raconté à plusieurs médias que Max Verstappen avait menacé, avant la course au Qatar la semaine dernière, de «me foncer dessus délibérément et de me mettre la tête dans le mur.»

Le pilote Mercedes réagissait ainsi aux commentaires faits par le Néerlandais dans la salle des commissaires de course après un incident survenu lors des qualifications la semaine dernière. Verstappen avait perdu sa pole position au Qatar à cause d'une pénalité; il avait gêné Russell lors des qualifications.

«Sournois et inacceptable»

Après avoir remporté la course, Verstappen a accusé Russell d'être sournois lors d'une interview pour la télévision néerlandaise. L'élément déclencheur a été la demande de sanctions faite par Russell. «Je ne regrette rien», a déclaré Verstappen à Abou Dhabi. «Peut-être que j'en dirais même plus aujourd'hui». Il ne peut toujours pas croire «que quelqu'un puisse être comme ça», a déclaré le Néerlandais de 27 ans lors d'une conférence de presse.

«Dans toute ma carrière, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça, pour moi c'était inacceptable», a-t-il poursuivi, accusant Russell d'avoir menti: «Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un soit aussi actif pour essayer de punir quelqu'un d'autre. Ce n'était pas gentil et même très choquant.»

«Harcelés par Max depuis des années»

«Il n'y a pas à mentir, les faits sont les faits», a répondu le Britannique. «Je ne connais pas les raisons de son attaque personnelle, car je n'ai aucun problème avec Max». Quoi qu'il en soit, Verstappen a désormais franchi une ligne avec ses propos. «C'était trop», a déclaré Russell. Il est «assez ironique» que Verstappen remette en question son intégrité. «Je ne vais pas rester assis ici et l'accepter.»

Le sixième du championnat du monde a poursuivi: «Les gens sont harcelés par Max depuis des années. On ne peut pas remettre en question ses compétences de pilote, mais il ne sait pas faire face à l'adversité. Chaque fois que quelque chose va à son encontre, il se bat», a déclaré Russell. «Je l'ai déjà vu comme ça quand j'avais 14 ans dans un kart.»

«Petit terrier jappant»

La dispute a également éclaté au niveau des chefs d'équipe. Le patron de Red Bull, Christian Horner, avait laissé entendre après la course au Qatar que Russell avait été «hystérique» lors de la réunion des commissaires de course.

Une remarque qui a fait réagir le patron de Mercedes, Toto Wolff: «Pourquoi se sent-il (Horner) autorisé à s'exprimer sur mon pilote ?», a-t-il demandé jeudi. «J'ai 90 secondes pour y réfléchir. Petit terrier jappant, toujours quelque chose à dire.»