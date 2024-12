Max Verstappen, malgré un titre de champion du monde assuré depuis longtemps et une 63e victoire en course au Qatar, ce n'est pas la paix, la joie et les œufs. La raison ? Le pilote Mercedes George Russell.

1/5 Max Verstappen (à droite) et George Russell ont beaucoup de choses à se dire après les qualifications au Qatar. Photo: IMAGO/NurPhoto

Christian Müller

L'incident des qualifications du Qatar, au cours duquel Max Verstappen (27 ans) a perdu sa pole position au profit de George Russell (26 ans), a eu des répercussions verbales. «J'ai perdu tout respect pour lui», fulmine le quadruple champion du monde Max Verstappen après sa victoire en course dimanche.

Le Néerlandais est furieux parce que le pilote Mercedes se serait mal comporté lors de l'audition auprès de la direction de course. «Je suis là depuis longtemps et j'ai souvent été assis dans cette pièce, avec des gens très différents. Je n'ai jamais vu quelqu'un se foutre de la gueule de quelqu'un d'autre à ce point», explique Max Verstappen.

Max Verstappen: «Cela me dégoûte»

Max Verstappen et George Russell ont dû se présenter devant les commissaires parce que le pilote Red Bull roulait lentement sur la ligne idéale lors des qualifications et aurait ainsi gêné l'Anglais - bien que ce dernier ne se trouvait pas non plus sur un tour rapide.

«Honnêtement, c'était assez décevant», a déclaré Max Verstappen à propos de son audition par la direction de course. «J'ai essayé d'expliquer mon point de vue. Mais c'était comme si je parlais à un mur. C'était ridicule de voir comment il (Russell) essayait de me faire écoper d'une pénalité. Ça me dégoûte».

Dimanche, lors de la parade des pilotes avant le Grand Prix, la colère de Max Verstappen n'est pas retombée, comme le raconte Christian Horner, le patron de Red Bull: «Max lui en a reparlé parce que George était allé un peu trop loin hier».

Finalement, Max Verstappen peut passer par dessus l'incident. Dès le départ, il laisse le poleman George Russell sur place et remporte sa 63e victoire en GP. George Russell ne termine que quatrième.