Oscar Piastri s'offre le GP d'Espagne devant Lando Norris

Oscar Piastri triomphe au Grand Prix d'Espagne à Montmelo. Le pilote McLaren devance son coéquipier Lando Norris et Charles Leclerc sur Ferrari. Cette victoire renforce l'avance de Piastri au Championnat du monde.

Oscar Piastri a remporté une 5e victoire cette saison. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Oscar Piastri a remporté le Grand Prix d'Espagne dimanche sur le circuit de Montmelo. Le pilote McLaren a devancé son coéquipier Lando Norris et Charles Leclerc sur sa Ferrari.

Après deux troisième place, Oscar Piastri a remis les pendules à l'heure en remportant sa cinquième course de l'année du côté de Barcelone. Même une tardive voiture de sécurité n'a pas déréglé l'Australien en Espagne. Piastri est même allé chercher le meilleur temps au tour dans la foulée pour signer sa 7e victoire en carrière.

La dégringolade de Verstappen

Alors qu'il semblait tranquillement parti pour assurer sa troisième place, le quadruple champion du monde Max Verstappen a eu lui la mauvaise surprise de voir Charles Leclerc profiter d'une erreur juste avant la ligne droite. Le Monégasque a sauté sur l'occasion. Et quelques tours plus tard, c'est George Russell qui a doublé le Néerlandais, finalement 10e. «Mad Max» a en effet écopé d'une pénalité pour un choc avec Russell. Voilà pourquoi la Sauber de Nico Hülkenberg termine cette course catalane au 5e rang. Au Championnat du monde, Piastri a aussi repris quelques points d'avance à Norris.