«Le plus tôt sera le mieux!» Quand le duo de pilotes McLaren va-t-il se crasher?

Les deux pilotes McLaren Oscar Piastri (1er) et Lando Norris (2e) forment la première ligne au Grand Prix de Barcelone ce dimanche. Vont-ils se crasher un jour ou l'autre? Leur patron d'écurie en est certain et espère même que l'accident arrivera le plus vite possible!

Publié: il y a 55 minutes