Le Britannique George Russell s’élancera en pole position du Grand Prix du Canada dimanche à Montréal. Le pilote Mercedes, qui a déjà remporté le sprint samedi, devance son rival et coéquipier italien Kimi Antonelli.

ATS Agence télégraphique suisse

Le pilote britannique George Russell, au volant d'une Mercedes, partira dimanche en pole position du Grand Prix du Canada. Il a devancé son coéquipier et désormais rival italien Kimi Antonelli, lors des qualifications disputées samedi sur le circuit de Montréal.

Les deux McLaren du champion du monde en titre, le Britannique Lando Norris, et de l'Australien Oscar Piastri, s'élanceront de la 2e ligne. La Ferrari de Lewis Hamilton partira en P5, suivie de la Red Bull de Max Verstappen.

George Russell, qui a remporté le sprint samedi, sera donc le favori naturel du Grand Prix dont le départ sera donné à 22h00, heure suisse. Il visera une deuxième victoire après celle obtenue en ouverture à Melbourne. Son jeune coéquipier Antonelli avait remporté les trois GP suivants à Shanghai, Suzuka et Miami.