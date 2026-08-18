Mercedes et Ferrari mettent leurs pilotes en garde

Fred Vasseur, patron de Ferrari, envisage des consignes d’équipe face aux tensions entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Priorité à l’objectif commun: dépasser Mercedes au championnat, malgré les mesures impopulaires prévues pour le duo.

Roger Benoit

«Nous avons déjà perdu 100 points, principalement à cause de problèmes de fiabilité», déplore Bradley Lord, directeur adjoint de Mercedes. Son patron, Toto Wolff, enfonce le clou: «Nous ne pouvons plus nous permettre cela à l’approche du duel avec Ferrari, à partir de Zandvoort. Les pilotes sont prévenus. Je ne tolérerai pas un deuxième scénario à la Hamilton-Rosberg!»

Le classement brûlant du championnat du monde

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: Antonelli compte 219 points, Hamilton 169, Russell 160 et Leclerc 138. Au classement des constructeurs, Mercedes devance encore Ferrari de 72 points.

Il paraît en revanche peu probable que McLaren et Lando Norris, respectivement crédités de 220 et 128 points, puissent encore se mêler à la lutte pour le titre dans la deuxième partie de la saison. Avec 109 unités, Max Verstappen reste toutefois un sérieux outsider.

Fred Vasseur prépare des mesures impopulaires

Du côté de Ferrari, Fred Vasseur sait qu’il va devoir gérer ses pilotes avec précaution. «Lewis et Charles doivent désormais faire preuve d’encore plus de respect et adopter un comportement irréprochable. Il ne s’agit plus de leur ambition personnelle. Il s’agit de Ferrari. Nous devrons donc peut-être prendre des mesures quelque peu impopulaires», prévient le Français.

Autrement dit, les consignes d’équipe pourraient bientôt entrer en jeu. Pour l’heure, Leclerc et Hamilton doivent notamment s’attendre à devoir échanger leurs positions si la situation l’exige. Reste à savoir comment les éventuelles «victimes» réagiront à de telles décisions.

Plus de dix sprints en 2027?

À Zandvoort se déroulera samedi, à partir de 16 heures, l’avant-dernier sprint de l’histoire de la Formule 1, le 29e. Une course à ne pas négliger, puisque les huit premiers marquent des points, de 8 à 1.

Le sixième et dernier sprint de la saison 2026 aura lieu le 7 novembre au Brésil. Pour de nombreuses écuries et de nombreux pilotes, ces courses supplémentaires restent une source d’agacement, notamment en raison du temps limité consacré aux essais.

Mais Stefano Domenicali (61 ans), directeur général de la Formule 1, entend poursuivre sur cette voie. Au moins dix sprints sont ainsi prévus au calendrier l’an prochain. Une décision qui coûtera environ quatre millions de dollars supplémentaires aux organisateurs.

Un été calme sur le front des transferts

Sur le marché des transferts, l’été a été plutôt calme. Cadillac, lanterne rouge du championnat, a certes changé de directeur d’écurie, Budkowski remplaçant Lowdon. Mardi, Williams a par ailleurs prolongé d’une année supplémentaire le contrat d’Alex Albon. Le Thaïlandais évolue désormais depuis 2022 au sein de la troisième plus ancienne écurie du plateau.