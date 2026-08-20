Max Verstappen prolonge avec Red Bull

Max Verstappen, quadruple champion du monde, prolonge avec Red Bull jusqu'en 2030. L'annonce intervient alors qu'il espère briller ce week-end au Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort.

ATS Agence télégraphique suisse

Max Verstappen (28 ans) reste fidèle à Red Bull. Le quadruple champion du monde néerlandais a prolongé son contrat avec l'écurie jusqu'en 2030. L'annonce a été faite en marge du GP des Pays-Bas.

Le précédent contrat de Max Verstappen avec son équipe actuelle arrivait à échéance à fin 2028. Mais une clause lui permettait de la quitter au terme de la saison en cours. Des rumeurs avaient fait état de contacts avec Mercedes et McLaren, notamment.

«Nous avons les meilleurs éléments et je suis excité de continuer à travailler avec toute l'équipe pour revenir au sommet», a déclaré le pilote. «Je l'ai toujours dit: le team est une deuxième famille pour moi et je m'y sens comme à la maison», a-t-il poursuivi.

Quatre fois champion du monde

Après ses débuts en 2014 avec Toro Rosso, Max Verstappen a rejoint la grande soeur Red Bull lors du GP d'Espagne 2016, qu'il a aussitôt remporté. Depuis, il a gagné 71 courses et a été sacré champion du monde à quatre reprises (2021, 2022, 2023, 2024).

Cette saison s'avère plus difficile. Le Néerlandais n'a pas encore connu les joies de la victoire et il occupe le 6e rang du championnat avec un retard de 110 points sur le leader, l'Italien Kimi Antonelli (Mercedes). Verstappen espère briller sur ses terres ce week-end à Zandvoort pour ce qui sera la dernière édition du Grand Prix des Pays-Bas.