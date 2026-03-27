Pris dans la tourmente des soupçons, Mercedes agite le paddock avant le Grand Prix du Japon. Entre espionnage, innovations suspectes et enjeux personnels, la Formule 1 reste fidèle à elle-même: un mélange explosif de performance, de tension et de rumeurs.

La concurrence nourrit de nouveaux soupçons à l'encontre de Mercedes

La concurrence nourrit de nouveaux soupçons à l'encontre de Mercedes

Roger Benoit

Après deux doublés en Australie et en Chine — auxquels s’ajoute une victoire lors du sprint à Shanghai — Mercedes-AMG Petronas Formula One Team se retrouve au cœur de toutes les attentions. Et forcément, des soupçons.

Car en Formule 1, l’espionnage industriel fait partie du décor depuis des décennies. Les écuries investissent des millions pour obtenir la moindre information, directement ou indirectement. Chaque détail du règlement est disséqué… et chaque innovation scrutée à la loupe.

Tout se joue en millisecondes

Dans ce contexte, le marché des ingénieurs et dirigeants est hautement sensible. Après son départ précipité du projet Audi, Jonathan Wheatley devra observer une période de «gardening leave» avant de rebondir ailleurs. Un délai destiné à protéger des informations précieuses — car l’ancien de Red Bull Racing connaît forcément quelques secrets.

Chez Mercedes, c’est notamment le fonctionnement de l’aileron avant qui intrigue. Le passage du straight mode au corner mode ne doit pas dépasser 400 millisecondes.

Des soupçons sur un système en deux temps

Selon plusieurs concurrents, ce réglage pourrait en réalité s’effectuer en deux phases: une première transition conforme à la limite des 400 millisecondes, suivie d’un second ajustement, plus discret, d’environ 450 millisecondes supplémentaires.

Des détails impossibles à deviner sans moyens d’observation sophistiqués… ou sans fuites internes. Même logique concernant le moteur, avec des rumeurs autour d’un taux de compression variable, passant de 16:1 à 18:1 à pleine vitesse.

Oscar Piastri enfin lancé ?

Comme souvent, ces rumeurs alimentent le paddock autant qu’elles détournent l’attention de l’essentiel: la piste. Le Grand Prix du Japon, dimanche matin (7h), dira si le spectacle est au rendez-vous.

Une autre interrogation anime le week-end: Oscar Piastri, troisième du championnat, disputera-t-il enfin ses premiers kilomètres en Grand Prix 2026 avec McLaren?

Fernando Alonso entre paddock et salle d’accouchement

Pour Fernando Alonso, l’actualité est plus personnelle. Après Sergio Pérez, Nico Hülkenberg et Max Verstappen, l’Espagnol pourrait bientôt rejoindre le club des papas du paddock.

Sa compagne, la journaliste belge Melissa Jiménez, est sur le point d’accoucher. Déjà mère de trois enfants issus de sa relation avec Marc Bartra, elle pourrait donner naissance dans les prochains jours.

Conséquence: Fernando Alonso arrivera plus tard au Japon et laissera le volant de son Aston Martin F1 Team lors des essais libres 1 à l’Américain Jak Crawford.

Une absence prévue par le règlement: d’ici la fin de saison, chaque titulaire devra céder sa place à un jeune pilote lors de deux séances du vendredi.