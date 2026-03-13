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Conflit au Moyen-Orient
Les GP d'Arabie saoudite et de Bahreïn menacés d'annulation

Les Grands Prix de F1 prévus en avril au Bahreïn et en Arabie saoudite vont être «annulés ou reprogrammés». Ceci en raison de la guerre au Moyen-Orient, a indiqué une source ayant connaissance du dossier.
Publié: il y a 15 minutes
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Le GP d'Arabie saoudite est menacé d'annulation.
Photo: imago images/PanoramiC

Les courses programmées les 10-12 avril sur le circuit de Sakhir au Bahreïn et les 17-19 avril à Jeddah «n'auront pas lieu aux dates prévues», a déclaré une source qui a requis l'anonymat pour évoquer ce sujet sensible.

L'annonce sera bientôt faite par le promoteur de la F1 qui devra dire si ces rendez-vous «ont été annulés ou reprogrammés à une date ultérieure», selon la même source.

Explosions dans les deux pays

La première manche du Championnat du monde automobile (WEC), qui devait se tenir fin mars au Qatar, a déjà été reportée de mars à octobre, également en raison du conflit.

La guerre fait rage au Moyen-Orient depuis le déclenchement d'une offensive israélo-américaine ciblant l'Iran, le 28 février. Des explosions ont encore secoué jeudi un réservoir d'hydrocarbures à Bahreïn, ainsi qu'un immense champ pétrolier en Arabie saoudite.

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