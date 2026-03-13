Les Grands Prix de F1 prévus en avril au Bahreïn et en Arabie saoudite vont être «annulés ou reprogrammés». Ceci en raison de la guerre au Moyen-Orient, a indiqué une source ayant connaissance du dossier.

Les courses programmées les 10-12 avril sur le circuit de Sakhir au Bahreïn et les 17-19 avril à Jeddah «n'auront pas lieu aux dates prévues», a déclaré une source qui a requis l'anonymat pour évoquer ce sujet sensible.

L'annonce sera bientôt faite par le promoteur de la F1 qui devra dire si ces rendez-vous «ont été annulés ou reprogrammés à une date ultérieure», selon la même source.

Explosions dans les deux pays

La première manche du Championnat du monde automobile (WEC), qui devait se tenir fin mars au Qatar, a déjà été reportée de mars à octobre, également en raison du conflit.

La guerre fait rage au Moyen-Orient depuis le déclenchement d'une offensive israélo-américaine ciblant l'Iran, le 28 février. Des explosions ont encore secoué jeudi un réservoir d'hydrocarbures à Bahreïn, ainsi qu'un immense champ pétrolier en Arabie saoudite.