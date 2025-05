Les fans se déchaînent contre la nouvelle couleur de Ferrari

Pour célébrer un partenariat, Ferrari roulera à Miami avec des accents bleus et blancs sur sa voiture. Les fans de la Scuderia n'apprécient pas du tout et ils le font savoir.

1/8 Ferrari prendra le départ à Miami avec du bleu sur sa voiture. Photo: Instagram / @scuderiaferrari

Björn Lindroos

Ferrari prendra le départ du Grand Prix de Miami avec une couleur inhabituelle. Au lieu de rouler dans un bolide entièrement rouge, Charles Leclerc (27 ans, huit victoires en GP) et Lewis Hamilton (40 ans, 105 victoires en GP) effectueront leurs tours de piste autour du Hard Rock Stadium des Miami Dolphins avec des touches de bleu sur l’arrière et l’aileron avant.

Avec cette peinture spéciale, Ferrari célèbre le premier anniversaire de son partenariat avec le sponsor titre HP. L’entreprise américaine d’électronique sponsorise l’équipe de F1 riche en traditions depuis le Grand Prix de Miami de l’année dernière.

Les fans se déchaînent sur Instagram

«Tout a commencé il y a un an, lors du Grand Prix de Miami, et depuis, nous avons vu à quel point nos deux entreprises sont en phase. Nous célébrons ce voyage avec une nouvelle peinture asymétrique audacieuse», a déclaré le CEO de Ferrari Benedetto Vigna (56 ans), cité dans un communiqué.

Si le patron se réjouit de cette nouvelle, elle n’est pas bien accueillie par les partisans de la Scuderia. Les deux premiers posts Instagram sur la nouvelle couleur ont été commentés par un peu plus de 24’000 utilisateurs. «C’est comme de l’ananas sur une pizza», écrit l’un d’eux. «L’imprimante HP n’a plus d’encre», balance un autre.

Le souvenir de 1964

L’année dernière déjà, Ferrari avait misé sur des accents bleus lors du GP de Miami. Mais à l’époque, il s’agissait seulement de bandes bleu clair sur les côtés du bolide. En outre, les pilotes portaient des combinaisons et des casques bleu vif. Cette année encore, Leclerc et Hamilton porteront une tenue de course bleue.

Certains fans de Ferrari espéraient une voiture entièrement bleue et blanche. En 1964, l’équipe italienne a effectivement couru pendant quelques courses sous ces couleurs, jusqu’à ce qu’un conflit entre le chef d’équipe Enzo Ferrari et la Fédération italienne de l’automobile entraîne le changement de couleur de la légendaire Ferrari 158.

Le bolide controversé portera-t-il chance au GP de Miami? Ferrari n’a jamais réussi à gagner sur le circuit du sud des Etats-Unis, et cette saison, une troisième place de Leclerc reste le meilleur résultat jusqu’à présent. Le nouveau venu, Lewis Hamilton, attend toujours son premier podium en rouge. Ou en bleu.

Nouveau modèle rose chez Racing Bulls

D’ailleurs, Sauber se présentera également à Miami avec un nouveau look. L’équipe d’Hinwil conservera certes ses couleurs vert et noir, mais adaptera le motif.

Les Racing Bulls seront encore plus flashy: l’équipe mise sur un design rose vif à Miami. Cette peinture fraîche s’inspire de la nouvelle Red Bull Summer Edition White Peach.