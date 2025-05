Bientôt papa, Max Verstappen est resté près de sa compagne

Le champion aurait déjà repris son jet privé en direction de Miami ce jeudi soir. Photo: Anadolu via Getty Images

Blick Sport

Le champion du monde de Formule 1, Max Verstappen, a manqué la journée médiatique à Miami ce jeudi. Red Bull Racing a confirmé que le pilote néerlandais est resté à Monaco pour assister à la naissance de son enfant, sa compagne Kelly Piquet étant sur le point d’accoucher.

L’écurie a indiqué: «Max ne participera pas à la journée presse à Miami car il s’apprête à être papa. Tout va bien et il sera sur la piste demain pour le week-end de course. Nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment, par respect pour la vie privée de Max et de sa famille.» Cette absence inattendue du quadruple champion du monde a surpris les journalistes arrivés ce matin au circuit de Miami. Cependant, la priorité donnée à cet événement familial important est évidemment compréhensible.

Selon les dernières informations, le jet privé de Verstappen aurait désormais quitté l’aéroport de Nice en direction de Miami. Le pilote devrait arriver aux États-Unis dans la soirée pour participer aux essais libres prévus ce vendredi. Cette situation exceptionnelle ne devrait pas impacter les performances de Verstappen pour le Grand Prix de Miami. L’équipe Red Bull compte sur son retour rapide pour défendre sa position de leader au championnat du monde.