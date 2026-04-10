Nouveau come-back amoureux pour Lando Norris

Lando Norris et Margarida Corceiro ont ravivé leur romance après une rupture en février. Aperçus à Lisbonne et lors d’un match de Ligue des champions, le pilote et le mannequin semblent prêts pour une nouvelle tentative.

Carlo Steiner

En février, Lando Norris et sa petite amie Margarida Corceiro se sont séparés pour la deuxième fois, comme le rapportait le «Sun». Mais aujourd’hui, le champion du monde de Formule 1 en titre et la mannequin ont visiblement remis le couvert. Leur histoire d’amour est-elle repartie pour de bon?

«Lando l’a revue ces derniers temps et a visité Lisbonne avec elle, après avoir décidé de faire une pause au début de l’année», affirme une source «proche de Margarida Corceiro» citée par le «Sun». «Après une période de silence, ils ont ressenti le besoin de se reparler pour régler des 'questions en suspens'. Ils ont passé beaucoup de temps à discuter des problèmes qui fragilisaient leur relation, reconnaissant chacun leurs erreurs et s’excusant de ne pas avoir donné le meilleur d’eux-mêmes avant la rupture.»

Première relation en 2024

Le couple avait été aperçu dans les tribunes lors du quart de finale aller de Ligue des champions entre le Sporting Lisbonne et Arsenal mardi, alimentant immédiatement les rumeurs de réconciliation. En 2024, le Britannique et la Portugaise s’étaient mis ensemble pour la première fois, pendant quelques mois. Ils s’étaient ensuite retrouvés en mai 2025 pour une deuxième tentative.

Depuis son titre de champion du monde l’année dernière, Lando Norris est devenu une star mondiale, comme en témoigne son activité sur les réseaux sociaux. Il compte notamment 11,7 millions d’abonnés sur Instagram. Margarida Corceiro est elle aussi très suivie, avec 2,5 millions d’abonnés. Elle est particulièrement populaire au Portugal. Avant sa relation avec le pilote, elle a été en couple avec l’international portugais João Félix.