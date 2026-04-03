Un nouveau documentaire de la télévision allemande dresse le portrait de Gina Schumacher et de son amour pour les chevaux. Dans le cadre du documentaire, elle parle également de son père Michael.

Gina Schumacher parle de son père Michael dans un documentaire

Gina Schumacher parle de son père Michael dans un documentaire

Dominik Mani

Gina Schumacher se fait discrète. Mais dès qu’elle prend la parole, l’attention est immédiate. Fille de la légende de la Formule 1 Michael Schumacher, la Suissesse de 29 ans se confie dans un documentaire de la télévision allemande diffusé en mai.

Un témoignage rare, dans lequel elle évoque notamment le rôle essentiel qu’ont joué les chevaux dans sa vie — surtout après l’accident de son père en 2013.

«Les chevaux m’ont aidée»

Le documentaire ne s’attarde pas sur l’état de santé de Michael Schumacher, toujours tenu à l’écart du public. Il se concentre sur la passion de Gina pour l’équitation western, discipline dans laquelle elle fait partie de l’élite mondiale.

Mais chez elle, le lien avec les chevaux dépasse largement le cadre du sport.

«Après l’accident de papa, je me suis vraiment plongée là-dedans, parce que j’avais besoin de m’occuper l’esprit. Les chevaux ont toujours été importants pour moi. Aujourd’hui, je ne pourrais pas m’en passer. Ils m’ont aidée à traverser cette période», confie-t-elle.

Des succès… à la maison

Cette relation se traduit aussi par des résultats. Lors des championnats du monde de reining organisés au ranch familial de Givrins, sur la Côte, Gina Schumacher s’est illustrée en décrochant deux titres, en individuel et par équipe. Un destin que son père avait vu venir très tôt.

«Sinon, tu ne deviens rien »

Dans le documentaire, Corinna Schumacher raconte une anecdote révélatrice. Lorsque Gina avait dix ans, Michael Schumacher lui aurait lancé: «Gina sera bien meilleure que toi.»

Pourquoi? Parce qu’elle possède une qualité essentielle selon lui: l’égoïsme du sportif. «Quand on est athlète, il faut être égoïste d’une certaine manière. Sinon, tu ne deviens rien», explique Corinna, aujourd’hui convaincue par la justesse de cette vision.

Travail et gratitude

Mais Gina Schumacher ne s’appuie pas uniquement sur son talent. «Je suis reconnaissante envers mes parents de m’avoir offert cette opportunité. C’est pour ça que j’ai toujours voulu travailler dur, pour être à la hauteur», souligne-t-elle.

Discrète mais déterminée, la fille de «Schumi» trace sa route loin des projecteurs — avec, à ses côtés, ceux qui l’ont aidée à tenir debout: ses chevaux.