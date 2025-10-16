Xherdan Shaqiri se distingue parmi l'élite mondiale du football. Selon une étude du CIES, le joueur suisse de 34 ans figure dans le top 10 des meilleurs créateurs d'occasions de but, aux côtés de stars comme Lamine Yamal et Mohamed Salah.

Xherdan Shaqiri dans le top 10 mondial pour la création d’occasions de but

1/4 Xherdan Shaqiri fait partie des meilleurs joueurs du monde lorsqu'il s'agit de se créer des occasions. Photo: keystone-sda.ch

Gian-Andri Baumgartner

Lorsqu'il s'agit de se créer des occasions de but, Xherdan Shaqiri, 34 ans figure parmi les dix meilleurs footballeurs des championnats internationaux de haut niveau. C’est ce que révèle une statistique calculée et publiée par le Football Observatory du Centre international d’études du sport (CIES).

L’indice «Création d’opportunités» prend en compte plusieurs facteurs. Le nombre de passes menant à un tir au but est déterminant, ce nombre étant pondéré par la valeur Expected Goals (xG) du tir. Les passes après lesquelles un défenseur adverse se trouve plus proche du but que le ballon entrent également dans le calcul. Le joueur ayant obtenu les meilleures valeurs au cours des six derniers mois marque 100 points, les autres étant classés proportionnellement à ce meilleur score.

Lamine Yamal en première position

Le calcul peut sembler technique, mais il devrait réjouir Xherdan Shaqiri et le FC Bâle. Il est en bonne compagnie: Lamine Yamal, le joyau du Barça, occupe la première place avec 100 points, l’ailier de Liverpool Mohamed Salah (4e avec 95,2 points) et le milieu du Napoli Kevin De Bruyne (6e avec 93,3 points) figurent également parmi les meilleurs. Les 91,5 points de Shaqiri lui permettent de se classer dixième au niveau mondial.