Servette s'est lourdement incliné (0-3) face à Bâle ce dimanche au terme d'une prestation très lisible. Les Grenat ont été convaincants entre les deux surfaces, mais désastreux là où ça compte vraiment: dans les seize mètres. Jocelyn Gourvennec l'a relevé avec justesse.

Timothé Cognat et Servette ont passé une mauvaise après-midi face à Bâle. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«On aurait pu jouer deux heures sans marquer...» Le constat sans appel est signé Jocelyn Gourvennec, entraîneur d'un Servette FC battu 3-0 chez lui ce dimanche devant 12'120 spectatrices et spectateurs et une jolie ambiance, en début de match du moins. Les fans du SFC ont été à la hauteur de l'événement, et les joueurs un peu moins, en tout cas dans les deux surfaces de réparation.

«En première période, on a été plutôt bons, voire parfois très bons, entre les deux surfaces. Mais dans les surfaces, celle de Bâle comme la nôtre, ce n'était pas bon. Perdre contre Bâle 3-0 à domicile sur deux coups de pied arrêtés et un but gag, ça fait mal», a enchaîné le Breton, lequel a sans peine reconnu la supériorité bâloise.

«Contre une équipe du niveau technique de Bâle, on ne peut pas faire de cadeaux, sinon ça devient très difficile. Il y a un gap entre leur niveau et le nôtre aujourd'hui, sans surprise, c'est le champion en titre, qui fait un bon parcours en Europa League. On est en construction, ça ne se fait pas comme ça», a encore précisé Jocelyn Gourvennec, un peu fâché par la facilité avec laquelle l'équipe de Ludovic Magnin a pu marquer ses trois buts.

Trop facile pour le FC Bâle

Sur le 0-1, inscrit par Albian Ajeti à la 5e sur un centre de Nicolas Vouilloz, le marquage a été trop large du début à la fin, que ce soit sur la remise en jeu (Lilian Njoh) ou au centre (Dylan Bronn). Le 0-2 signé Philip Otele (39e) sur un corner de Xherdan Shaqiri a été marqué au milieu d'une défense genevoise apathique.

Entre ces deux réussites, Servette avait dominé son adversaire dans le jeu, se créant plusieurs possibilités, dont deux très nettes par Dylan Bronn (30e, tête à côté) et au terme d'un contre mal négocié au final par Timothé Cognat et Miroslav Stevanovic quelques minutes plus tard. Mais les Grenat n'ont pas su trouver la faille. Et à la 58e, c'est le même Philip Otele qui a profité d'une erreur de Dylan Bronn, bien malheureux en ce dimanche, pour inscrire le 0-3.

Un manque de détermination flagrant

«Les chiffres ne veulent pas tout dire, mais à la pause, on 0,6 expected goals et eux 0,4. Et ils mènent 2-0. Ils ont eu six tirs, tous cadrés. Nous six, pour aucun cadré. Je crois que c'est assez parlant et souligne notre manque de détermination», analyse Jocelyn Gourvennec.

Prochaine étape pour les Genevois, un déplacement à Thoune, le samedi suivant la trêve internationale, pour le dernier match du premier tour. Et si quelqu'un avait parié avant la saison que le leader recevrait à cette occasion l'avant-dernier, il aurait à coup sûr été traité de fou.