En septembre, la Nati débutera ses qualifications pour la Coupe du monde. Lors de la préparation, les hommes de Murat Yakin se rendront à l'étranger, à une heure de Bâle qui accueillera les deux premières rencontres.

La Nati a choisi de résider à l'étranger pour préparer les matches de septembre à Bâle

1/6 Après trois victoires consécutives en matches amicaux, la Nati va jouer des rencontres à enjeu en septembre. Photo: TOTO MARTI

Tobias Wedermann

Après une traversée du désert en Ligue des nations et quatre matches amicaux, l'équipe nationale suisse se retrouve pour la première fois face à des échéances très importantes depuis son élimination du dernier Euro face à l'Angleterre.

Les 5 et 8 septembre débuteront les qualifications pour la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Remporter une première victoire contre le Kosovo paraît obligatoire. Mais il faudra ensuite obtenir au moins un point contre la Slovénie pour que les débuts soient réussis.

Ces deux matches auront lieu au Parc Saint-Jacques de Bâle. Mais ceux qui se réjouissaient de passer une semaine dans la cité rhénane avec les stars de la Nati peuvent déchanter. Contrairement à la devise et au hashtag de l'ASF #NatiMitEuch (ndlr: la Nati avec vous), Granit Xhaka et ses coéquipiers se prépareront en Allemagne pour les deux rencontres à domicile. Après un premier entraînement à Bâle le lundi 1er septembre, la Nati se rendra à Horben dans la Forêt Noire, près de Fribourg-en-Brisgau, à environ une heure de route de là. Le retour à Bâle aura lieu le jeudi pour l'entraînement final avant le match d'ouverture contre le Kosovo.

Pas d'entraînement ouvert pour le moment

Après avoir déjà passé la totalité de la pause internationale de juin aux Etats-Unis, la Nati ne prévoit donc pas d'entraînement ouvert au public lors de cette semaine de septembre. En mars également, l'équipe de Suisse ne s'était montrée au public que lors du match contre le Luxembourg à Saint-Gall. Les deux entraînements sur sol suisse étaient restés interdits aux spectateurs avant cette rencontre, le camp d'entraînement ayant alors eu lieu au Portugal.

Cette fois encore, les hommes de Murat Yakin se prépareront donc à l'étranger: «L'hôtel à Horben et le terrain d'entraînement à Fribourg offrent des conditions idéales pour se préparer en toute tranquillité et sans longs déplacements aux matches à Bâle», explique l'Association suisse de football.

Murat Yakin veut préparer l'équipe dans le calme

La possibilité de se retirer dans la Forêt-Noire a aussi séduit l'entraîneur national: Murat Yakin veut passer deux jours isolés et en toute tranquillité pour préparer son équipe à la qualification pour la Coupe du monde. Sans bruits parasites et sans terrain directement à l'hôtel de l'équipe. L'ASF a sans doute compris que cela ne serait pas possible à Bâle, où les visites de conseillers, d'amis ou de familles font partie du quotidien.

Cette façon de procéder restera toutefois isolée lors de cette campagne de qualification. Pour les rencontres suivantes, à domicile comme à l'extérieur, Murat Yakin et son équipe se prépareront lors d'un court camp d'entraînement sur sol helvétique.