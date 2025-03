L'Argentine a à nouveau dominé le Brésil dans le Classico des Amériques. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'Argentine a à nouveau dominé le Brésil dans le Classico des Amériques, avec une nette victoire (4-1) mardi lors des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2026, pour laquelle les champions du monde en titre, qui caracolent en tête du groupe unique, sont déjà qualifiés. Après un succès en Uruguay (1-0) vendredi, l'Argentine a confirmé sa domination du football sud-américain et compte désormais 31 points (10V, 1N, 3D), en tête de la poule unique.

Malgré le forfait de leur maître à jouer Lionel Messi, des buts d'Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister et Simeone sont venus punir une équipe du Brésil au visage offensif mais totalement stérile et aux errements défensifs. Depuis 2019 et une finale de la Copa América (1-0), le Brésil n'a plus gagné face à son rival historique continental (4D,1N).

Le Brésil reste en bonne position

Le Brésil, qui avait heureusement su gagner dans les arrêts de jeu en fin de semaine dernière face à la Colombie (2-1), est toujours dans le groupe des six directement qualifiés pour la Coupe du monde aux Etats-Unis, Mexique et Canada, avec 21 points (6V, 3N, 5D). Les Auriverde sont à égalité à la 3e place avec l'Uruguay et le Paraguay qui ont respectivement fait match nul en Bolivie (0-0) et en Colombie (2-2). L'Equateur est deuxième (23 points), la Colombie sixième et dernière directement qualifiée (20 pts).