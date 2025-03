Large victoire pour la Nati ce mardi à Saint-Gall face à un Luxembourg un brin décevant. Photo: AFP

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Difficile de tirer des enseignements collectifs, et définitifs, de ce rassemblement du mois de mars pour l'équipe de Suisse. L'occasion était pourtant belle de se comparer avec la Suède, le grand rival pour les qualifications pour la Coupe du monde, qui débuteront en septembre. Les Vikings affrontaient en effet les deux mêmes adversaires que la Nati durant ces quelques jours et, s'ils se sont imposés 5-1 contre l'Irlande du Nord, ils se sont également inclinés 1-0 face au Luxembourg. La Suisse, elle, a facilement battu les Lions Rouges (3-1) et est allée chercher le nul 1-1 à Belfast. Difficile d'y voir clair et il vaut mieux, en fait, ne pas essayer.

Les résultats importaient peu

Le fait est que ces deux matches de la Nati ne présentent que peu d'intérêt du point de vue des résultats, ce que Murat Yakin et Pierluigi Tami ont dit d'entrée. L'objectif pour les têtes pensantes de l'équipe de Suisse était uniquement de préparer ce fameux automne, où le voyage pour la Coupe du monde se jouera en dix semaines à peine face à la Suède, à la Slovénie et au Kosovo. C'est là qu'il faudra être prêt. Ni avant, ni après. Et pour ce faire, Murat Yakin voulait voir le maximum de joueurs possibles, dont Isaac Schmidt, Stefan Gartenmann et Lucas Blondel, en plus du malheureux Alvyn Sanches, gravement blessé pour sa toute première sélection.

Alors, qui a marqué des points ce mardi face au Luxembourg, que l'on espérait tout de même un peu plus coriace dans ce stade de Saint-Gall qui sonnait bien creux (à peine plus de 8000 spectatrices et spectateurs)? Sans doute Ruben Vargas, auteur d'un joli doublé en première période (9e et 29e), probablement Lucas Blondel, qui a fait bonne impression sur le flanc droit, peut-être également Miro Muheim, son pendant à gauche, auteur d'un centre parfait pour le 1-0 de Ruben Vargas et qui a légèrement dévié le ballon sur le 2-0. Sinon? On peut rajouter Yvon Mvogo, qui a réussi une jolie parade en première période.

Les fans luxembourgeois ont eu droit à un but

Pour le reste, ce match aura été un joli entraînement, avec un penalty provoqué et marqué par Embolo pour le 2-0, à la 12e, et très peu d'intensité, globalement. La défense suisse n'a pas été testée, ou si peu, et cette rencontre amicale sera bien vite oubliée sur le plan collectif. Mention très bien, par contre, aux 300 fans ayant fait le déplacement depuis le Luxembourg et qui auront profité au maximum, on l'espère pour eux, de leur séjour en Suisse. Ils ont au moins pu célébrer un but, en toute fin de match, sur un penalty provoqué par Aurèle Amenda et marqué par Danel Sinani (88e, 3-1). Une juste récompense pour leurs efforts vocaux.