Le Brésil affrontera son rival argentin dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde dans la nuit de mardi à mercredi. Et Raphinha a lancé les hostilités à la télévision...

«L'Argentine? On va les tabasser, sur le terrain et en dehors»

Cela fait près de six ans que le Brésil attend une victoire face à son plus grand rival, l'Argentine. Dans la nuit de mardi à mercredi (1h), la Seleção espère enfin rééquilibrer son bilan contre le champion du monde, dans un duel crucial des qualifications pour la Coupe du monde. Avec seulement cinq victoires en onze matchs et un retard de sept points sur l’Argentine, l’enjeu dépasse largement une simple question de points à Buenos Aires.

Longtemps en quête d’un leader offensif, le Brésil semble enfin avoir trouvé son homme : Raphinha. L’ailier de 28 ans, qui brille désormais à Barcelone, s’impose de plus en plus dans ce rôle. «Il a prouvé son leadership par son attitude envers Vinicius», s’est félicité le capitaine Marquinhos après la victoire capitale contre la Colombie.

Lors de la victoire 2-1 de vendredi soir, Raphinha n’a pas seulement brillé avec un but et une passe décisive. Il a aussi fait preuve d’autorité en forçant son coéquipier Vinicius Junior à quitter le terrain sans tarder. La star du Real Madrid prenait son temps juste avant le coup de sifflet final, ignorant les consignes de l’arbitre qui lui demandait de se dépêcher. Sans l’intervention de Raphinha, l’ailier brésilien aurait probablement écopé d’un avertissement, ce qui l’aurait privé du choc face à l’Albiceleste.

Une déclaration de guerre émotionnelle

La star du Barça se montre également percutante en dehors du terrain. Dans une interview avec la légende brésilienne Romario, il a envoyé une vraie déclaration de guerre en direction des Argentins: «On va les tabasser, j'en suis sûr. Sur le terrain et en dehors, si c'est nécessaire».

Pour ce match, l'Argentine devra se passer de la superstar Lionel Messi et de l'attaquant de l'Inter Lautaro Martinez, tous deux blessés. En l'absence des deux champions du monde, Raphinha est certain de marquer un but: «Oui, bien sûr. Qu'ils aillent se faire foutre!»