Lors d'une vente aux enchères en ligne, une carte de collection de Lionel Messi a été vendue pour près de 1,2 million de francs. Celle-ci bat ainsi le record de la petite image de football la plus chère de tous les temps.

1,2 million de francs: c’est le prix payé par un collectionneur anonyme pour une petite image de Lionel Messi. La carte issue de la série Panini Mega Cracks a été acquise aux enchères sur la plateforme privée Fanatics Collect, spécialisée dans les objets haut de gamme et les transactions à prix élevés.

Le portrait de Lionel Messi mis en vente remonte à la saison 2004/05, sa toute première au niveau professionnel. À seulement 17 ans, il avait fait ses débuts en Liga avec le FC Barcelone, lors du derby contre l’Espanyol en octobre 2004. Déjà considéré comme l’un des plus grands talents du football international, l’Argentin figurait alors dans la série Panini Mega Cracks aux côtés de nombreuses stars.

Encore loin du record absolu

Vingt ans plus tard, cette carte dépasse désormais une image de Pelé datant de 1958, vendue aux enchères il y a trois ans pour environ 1,05 million de francs. Lionel Messi établit donc un nouveau record: il figure sur la carte de football la plus chère jamais vendue.

Mais le record sportif absolu reste intact. En août dernier, une carte à l’effigie des basketteurs américains Michael Jordan et du défunt Kobe Bryan, signée de leurs mains, a été adjugée pour plus de 10 millions de francs.