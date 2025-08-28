Un doublé de Messi propulse Miami en finale

Lionel Messi a inscrit un doublé en fin de match pour offrir à l'Inter Miami une victoire 3-1 face à Orlando City. Cela a propulsé le club en finale de la Leagues Cup.

Lionel Messi a marqué sur penalty. Photo: Lynne Sladky

ATS Agence télégraphique suisse

De retour après deux matches d'absence en raison d'une blessure à la cuisse droite, l'Argentin a égalisé sur penalty à la 77e (1-1), avant de combiner avec Jordi Alba pour donner l'avantage aux Floridiens à la 88e. Dans le temps additionnel, Telasco Segovia a ajouté un troisième but, scellant la qualification de Miami, déjà sacré lors de l'édition 2023 durant la première saison de Messi aux Etats-Unis.

Miami jouera en finale contre les Seattle Sounders, qui ont écarté le LA Galaxy. Quatre équipes des Etats-Unis (MLS) étaient qualifiées pour les demi-finales dans cette compétition qui est conjointement organisée par la ligue mexicaine (Liga MX).