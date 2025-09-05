L'Inter Miami a condamné les altercations survenues lors de la finale, soulignant qu'elles ne reflètent pas les valeurs du sport. Luis Suarez a reconnu son erreur et exprimé ses regrets sur Instagram.

Luis Suarez s'est excusé pour son comportement à l'issue de la finale de Leagues Cup. Photo: LINDSEY WASSON

ATS Agence télégraphique suisse

L'attaquant de l'Inter Miami Luis Suarez a présenté jeudi ses excuses après une bagarre en finale de la Leagues Cup dimanche. L'Uruguayen avait semblé cracher sur un coach-assistant de l'équipe de Seattle.

Immédiatement après le coup de sifflet final d'un match perdu 3-0 par le Miami de Lionel Messi, Luis Suarez s'est précipité sur le milieu de terrain des Sounders Obed Vargas, 20 ans, pour l'attraper par le cou. Cela avait déclenché une bagarre ayant fait intervenir plusieurs joueurs et membres du staff des deux équipes.

L'Inter Miami condamne les altercations

Pendant l'échauffourée, Luis Suarez a semblé cracher en direction de l'un des entraîneurs-assistants de Seattle, selon des images télévisées. «C'était un moment de grande tension et de frustration, où juste après le match des choses qui n'auraient pas dû se produire se sont produites, mais cela ne justifie pas la réaction que j'ai eue», s'est épanché l'Uruguayen de 38 ans dans une story Instagram, jeudi. «J'ai eu tort et je le regrette sincèrement.»

«Je me sens mal à propos de ce qui est arrivé, et je ne voulais pas manquer l'occasion de le reconnaître et de présenter mes excuses à tous ceux qui se sont sentis blessés par ce que j'ai fait», a ajouté l'Uruguayen. Dans la foulée des excuses présentées par Luis Suarez, l'Inter Miami a condamné jeudi sur X «les altercations» survenues lors de la finale de la Leagues Cup, qui «ne reflètent pas les valeurs de notre sport», a déclaré le club de Floride.