Kylian Mbappé se fait démolir en Espagne après le Clasico

Les temps sont durs pour Mbappé à Madrid. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Le réveil a dû être compliqué ce dimanche matin pour Kylian Mbappé, lequel a passé une soirée plus que difficile face au FC Barcelone au Santiago Bernabéu. Les Blaugrana, après une première mi-temps plus compliquée, ont totalement déroulé lors du second acte pour finalement s'imposer 0-4 (!) sur la pelouse du rival de toujours.

Durant la rencontre, le capitaine de l'équipe de France s'est mis en évidence... pour ses nombreux hors-jeux. Huit au total. Mais également pour son déchet technique trop important et son manque d'implication dans le jeu (aucune occasion créée). Et alors que la presse locale lui laissait du temps pour s'acclimater ces dernières semaines malgré des prestations déjà largement insuffisantes, le temps n'est maintenant plus aux excuses.

«Une soirée qui peut lui faire mal»

«On commence à regretter l’équipe de l’an dernier, qui avait moins de glamour mais était plus sérieuse et engagée. […] Va te faire voir, mec. Il a eu 2 ou 3 occasions et il n’a pas marqué. Il n’arrête pas de rater des buts. Joselu était plus efficace que lui. Mbappé n’est pas venu à Madrid pour ça. Ou tu te bouges, ou tu vas commencer à comprendre qu’ici, c'est le Real Madrid, pas Paris», s'emporte Tomas Roncero au micro de la Cadena SER.

Même idée du côté de son collègue Alfredo Relaño qui estime que «c’est une soirée qui peut lui faire mal» et qui relève qu'il n'a «marqué que lorsqu'il était hors-jeu».

Le PSG en prend aussi pour son grade

Le journal «AS» s'en prend aussi au Français. «Le premier Clasico de Mbappé a été un cataclysme: il a raté, il est tombé 8 fois dans le piège du hors-jeu de Flick. Diminué et sans venin. Il préoccupe.» Du côté de «Marca», on salue plutôt le travail du nouveau coach du Barça: Hansi Flick. «La Liga de Mbappé va finalement être la Liga de Flick. L’impact de l'Allemand sur la Liga surclasse celui de Mbappé.»

Le Paris Saint-Germain, ancien club de Mbappé, en a pris aussi pour son grade sur le plateau d'El Chiringuito. «Si tu ramènes le meilleur joueur du monde à la meilleure équipe du monde, ça devrait fonctionner… […] J’attends toujours Mbappé. Aujourd’hui c’était le jour pour lui. Et tout ce que je peux dire de lui, c’est qu’il a été hors-jeu six fois. Ce n'est pas Paris ici. Le PSG est une équipe de village à côté du Real Madrid. Je ne le sens pas», charge Juanma Rodriguez.