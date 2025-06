Le PSG soutient Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or

Ousmane Dembélé pourra encore s'illustrer avec l'équipe de France. Photo: PSG via Getty Images

Blick Sport

Tout juste auréolé de son titre en Champions League, le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne pour promouvoir Ousmane Dembélé comme candidat au Ballon d'Or, rapporte RMC Sport. Après sa victoire éclatante 5-0 contre l’Inter Milan, le club parisien mobilise ses forces pour soutenir son attaquant français.

Le coach du PSG Luis Enrique a particulièrement salué la performance défensive de Dembélé lors de la finale: «Je donnerais le Ballon d'or à Ousmane Dembélé pour la manière dont il a défendu dans cette finale. C’est ce qu’on appelle mener une équipe.» Le capitaine Marquinhos a également lancé un «Ousmane Ballon d'Or!» devant les supporters lors des célébrations sur les Champs-Élysées ce dimanche.

Des points à prendre avec la France

Cette saison, Dembélé a marqué 33 buts et délivré 13 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues, rappelle RMC Sport. Son principal rival pour le trophée semble être Lamine Yamal du FC Barcelone. Le jeune prodige de 17 ans a brillé cette saison, remportant la Liga et la Coupe du Roi. Cependant, l’élimination du Barça en demi-finale de la Ligue des champions pourrait jouer en sa défaveur. Les Final Four de la Ligue des Nations et de la Coupe du monde des clubs pourraient par ailleurs influencer les votes. Dembélé aura l’occasion de marquer des points lors de la demi-finale France-Espagne ce jeudi.

De son côté Kylian Mbappé, soutenu par le Real Madrid, reste un outsider malgré son titre de meilleur buteur européen. Le manque de trophées collectifs cette saison pourrait cependant le pénaliser. Le PSG semble déterminé à mener une campagne à la manière du Real Madrid ou du FC Barcelone pour promouvoir son joueur. Le président Nasser Al-Khelaïfi et la direction du club sont résolus à tout mettre en œuvre pour que Dembélé remporte le prestigieux trophée le 22 septembre prochain, couronnant ainsi une saison historique pour le club parisien.