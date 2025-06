L'entraîneur du FC Bâle Fabio Celestini serait sur le départ. Après le titre de champion et la victoire en Coupe, les chemins du club rhénans et du coach vaudois sont sur le point de se séparer. Un nom prestigieux est évoqué pour le remplacer.

1/4 Fabio Celestini va probablement laisser sa place sur le banc du FC Bâle. Photo: DUKAS

Tobias Wedermann et Lucas Werder

Au lendemain d’une victoire en Coupe de Suisse qui couronne une magnifique saison, les responsables du FC Bâle mènent des discussions avec Fabio Celestini ce lundi. Selon les informations de Blick, les chemins de l’entraîneur vaudois et du club rhénan devraient se séparer. La semaine dernière déjà, le principal intéressé aurait laissé entendre qu’il souhaitait passer à autre chose.

Fabio Celestini a repris un FCB qui était en bas de classement et l’a mené au titre de champion et à la victoire en Coupe en seulement un an et demi. Une histoire qui n’est pas passée inaperçue à l’étranger. L’homme de 49 ans rêve de faire un pas en dehors de la Suisse et cette perspective serait à bout touchant.

Un Ancelotti à la barre?

À Bâle, un successeur est recherché depuis longtemps. Il faut dire que, pendant la saison, Celestini n’a pas toujours réussi à convaincre totalement en interne. Les dirigeants bâlois travaillent sur des plans B depuis de nombreux mois maintenant. Au milieu de la grande euphorie de cette fin de saison, il s’agit donc de trouver une solution pour une transition en douceur.

Peter Zeidler aurait été une solution envisagée. Mais aucun accord n’aurait été trouvé avec l’homme de 62 ans et le VfL Bochum, avec lequel il est encore sous contrat. Ludovic Magnin, l’entraîneur de Lausanne, et Patrick Rahmen auraient également été évoqués. Mais c’est un autre favori qui serait actuellement dans les petits papiers bâlois en la personne de Davide Ancelotti.

Concurrence de l’étranger

Ce dernier, fils de Carlo Ancelotti, le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale du Brésil, serait très convoité par le FCB. Comme son père, l’homme de 35 ans a annoncé son départ du Real Madrid après quatre ans comme entraîneur adjoint. Son objectif est désormais d’obtenir une première chance en tant qu’entraîneur principal.

Il pourrait l’obtenir au FC Bâle. Il y a deux ans déjà, Ancelotti Junior avait la cote dans la cité rhénane. À l’époque, le directeur sportif Heiko Vogel assurait l’intérim jusqu’à la fin de la saison. Puis les dirigeants du FCB avaient opté pour Timo Schultz. Mais la deuxième tentative pourrait être la bonne pour l’Italien, qui a assisté son père au Bayern Munich, à Naples, à Everton et au Real Madrid. Son palmarès est bien fourni avec deux titres en Ligue des champions, trois titres de champion national, une victoire en Coupe d’Espagne et un total de quatre supercoupes nationales.

Toutefois, les Bâlois ne sont pas les seuls dans la course: Davide Ancelotti a récemment été mis en relation avec des clubs de Bundesliga et avec les Glasgow Rangers.