Ce PSG peut dominer l'Europe pendant des années

La victoire du PSG en Ligue des champions marque le début d'une possible domination européenne. Luis Enrique a su marquer le club de sa patte en bâtissant une véritable équipe et en laissant de côté les caprices individuels.

Le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire à Munich. Mais probablement pas la dernière. Photo: IMAGO/Moritz Müller

Florian Raz

C’est peut-être la principale image de la victoire parisienne en Ligue des champions. Après le triomphe de ses joueurs en finale contre l’Inter, Luis Enrique enfile un t-shirt sur lequel on aperçoit sa fille Xana. En 2019, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a perdu sa fille, alors âgée de neuf ans, des suites d’un cancer des os.

L’image utilisée pour le t-shirt remonte à 2015, lorsque Luis Enrique, alors entraîneur du FC Barcelone, avait célébré son premier titre en Ligue des champions en plantant un drapeau du Barça dans le rond central avec sa fille. La référence à cet événement douloureux en dit long sur le parcours surmonté par le coach.

La patte Luis Enrique

Sur le plan sportif également, beaucoup d’enseignements ont été tirés pendant toute cette période. À l’époque, Luis Enrique avait gagné avec un Barcelone qui n’avait pas seulement géré le style de son prédécesseur, Pep Guardiola, mais l’avait même affiné. «Ce n’était pas du copier-coller», s’était félicité celui-ci après la victoire finale contre la Juventus.

Aujourd’hui, Luis Enrique semble avoir davantage laissé sa patte sur le jeu: «Nous serons plus forts!», avait-il lancé dans la salle de presse lorsque Kylian Mbappé avait fait ses adieux au Real Madrid l’été dernier, après une longue et douloureuse séparation.

Enrique était alors sceptique. Mais cette finale époustouflante contre l’Inter Milan l’a prouvé: oui, l’Espagnol avait raison de croire en ses choix. Le PSG est devenu plus agressif au pressing et plus imprévisible avec le ballon. Les Parisiens ont surmené leurs adversaires avec leur intensité et leur plaisir de jouer.

La concurrence peut se préparer à revoir le PSG à ce niveau, tant cette équipe est jeune. Dans les cinq plus grands championnats européens, seul Strasbourg envoie sur le terrain des joueurs dont la moyenne d’âge est inférieure. Ce n’est pas un hasard si Désiré Doué a dominé la finale à seulement 19 ans. Cette équipe restera soudée encore un moment et continuera sûrement de grandir.

La concurrence s’affaiblit

Pour renforcer cette impression, notons que les autres grandes maisons européennes sont en quête de reconstruction. Pep Guardiola semble être en quête de sens avec Manchester City. Le FC Liverpool doit reconstruire une équipe vieillissante. Le Real Madrid a un nouvel entraîneur. Et Barcelone a fait du travail défensif une question secondaire. Tout porte à croire que ce Paris Saint-Germain pourra dominer le football européen dans un avenir proche.

C’était d’ailleurs l’objectif déclaré lorsque le fonds souverain qatari avait acheté le PSG en 2011. Depuis, le Qatar a dépensé 2,3 milliards d’euros en transferts. Des investissements qui sont désormais rentables. Les Qataris ont racheté le club pour environ 100 millions. Aujourd’hui, la valeur du PSG est estimée à environ quatre milliards d’euros.

Mais il faut souligner que le succès parisien n’intervient qu’après le passage de superstars comme Neymar, Lionel Messi ou Mbappé. Luis Enrique n’a jamais voulu jouer les directeurs d’un cirque bling-bling. En 2023, il n’a signé que lorsque le directeur sportif Luis Campos lui a promis de constituer une véritable équipe, bien loin des caprices individuels.

C’est donc en véritable équipe que le PSG a effectivement remporté son premier titre en Ligue des champions en cette soirée historique à Munich.