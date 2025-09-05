C'est entendu: la Suisse a pour ambition légitime de terminer en tête de son groupe de qualifications pour la Coupe du monde, devant la Suède, la Slovénie et le Kosovo. Mais même en cas d'échec, il existera une solution de rattrapage.

Ruben Vargas et les Suisses vont-ils jubiler d'ici à novembre? Ou devront-ils attendre mars? Photo: AFP via Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Pas le choix: vendredi à 20h45, il faudra être prêt! La Suisse a six matches pour se rendre à la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, où seize équipes européennes seront invitées au mois de juin prochain, sur les 54 que compte la Confédération. Voici dans le détail le processus de qualification pour la Nati.

Premièrement, l'équipe de Suisse doit disputer un tour de qualification avec trois autres équipes: la Suède, la Slovénie et le Kosovo. «Un tour très compliqué, sans vrai favori», assure Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales. Sur le papier, la Suisse et la Suède sont les deux meilleures nations, devant la Slovénie et le Kosovo. Mais ceux-ci sont également des adversaires redoutables et aucune victoire ne sera aisée à obtenir.

Six matches pour se qualifier directement

La Suisse débute face au Kosovo ce vendredi à Bâle, avant de recevoir la Slovénie lundi, toujours à Bâle. En octobre, la Nati se rendra à Stockholm, puis à Ljubljana. En novembre, la réception de la Suède précédera le dernier match à Pristina.

A l'issue de ces six matches, un classement des quatre équipes sera effectué en fonction des résultats obtenus. Si la Suisse termine première, elle sera qualifiée à 100% pour la Coupe du monde. Si elle termine deuxième, elle sera qualifiée pour les barrages. Et si elle termine troisième ou même quatrième, elle pourrait être repêchée pour ces fameux barrages.

La Suisse dans les viennent-ensuite en Ligue des Nations

L'UEFA a en effet opté pour un format de qualification «hybride», avec un mélange entre la phase de groupes et des play-off avec des équipes issues de la Ligue des Nations. En clair, les douze vainqueurs de groupes sont qualifiés pour la Coupe du monde. Les quatre places restantes se joueront entre seize équipes: les douze deuxièmes, ainsi que quatre équipes issues de la Ligue des Nations.

Et la Suisse pourrait en faire partie, malgré ses mauvais résultats dans cette compétition. En effet, les équipes pour l'heure sélectionnables pour ces play-off sont l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, la France, l'Angleterre, la Norvège, le Pays de Galles, la Tchéquie, la Roumanie, la Suède, la Macédoine du Nord, l'Irlande du Nord, la Moldavie et Saint-Marin. Ces équipes ont gagné leur place grâce à leurs bons résultats en Ligue des Nations.

La Suisse fait partie des viennent-ensuite avec l'Italie, les Pays-Bas, le Danemark, la Croatie, l'Ecosse, la Serbie, la Hongrie, la Belgique, la Pologne, Israël et la Bosnie. Ces viennent-ensuite seront sélectionnés si les équipes pré-citées se sont déjà qualifiées via la phase de groupes, ce qui devrait être le cas d'une bonne partie d'entre elles. Il pourrait donc y avoir une «voie de rattrapage» en cas de cataclysme.

Ces play-off auront lieu en mars, trois mois à peine avant la Coupe du monde, sous forme de demi-finale et de finale. Deux matches secs pour se qualifier face à des adversaires redoutables. Et même en cas de qualification, l'incertitude aura été présente jusqu'au bout, ce qui n'est pas bon pour la planification et la préparation d'une Coupe du monde, qui plus est sur un autre continent. Autant dire qu'il vaudrait mieux l'éviter...